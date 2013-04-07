Потапа и Настю Каменских забросали яйцами на концерте в Украине

Новости Украины. Неприятный инцидент произошёл с украинскими артистами во время концерта в Тернополе. Неизвестные стали бросать яйца в певцов спустя полчаса после начала выступления.

Охранники задержали 6 человек. Как сообщает пресс-служба МВД Украины, заведено уголовное дело по статье «Хулиганство».

В ходе расследования выяснилось, что причиной хулиганства послужили идеологические мотивы. Таким способом представители националистической организации «Тризуб» выразили протест против «антикультурных песен» Потапа и Насти. Дуэт в основном исполняет песни на русском языке.

Василий Лабайчук, председатель областной организации ВО «Тризуб» (в интервью УНИАН):

Мы, украинцы считаем язык механизмом передачи из поколения в поколение национальной идентичности. Никогда не возражали против существования русского и других языков. Именно поэтому и не выступаем против российских исполнителей, которые поют на родном для себя языке. Однако мы всегда будем противостоять тем, кто забыл чьих они родителей дети и из-за своей слабости пропагандируют чужие ценности, принижая собственные. В Тернополе до сих пор действует правило: «На украинской сцене украинские артисты поют по-украински или не поют вообще!» – у нас его никто не отменял.

Концертная программа после небольшого перерыва была продолжена. Уже после концерта, за кулисами, как сообщает «Комсомольская правда в Украине», Потап заявил, что в Тернополь они больше не приедут. На следующий день артист прокомментировал инцидент на странице в социальной сети.



Потап в Twitter:

Большое и искреннее спасибо всем, кто был на концертах в Черновцах и Тернополе! Вы одна из самых интеллигентных публик в мире, оба зала аплодировали стоя. Что касается ситуации с яйцами – это было ожидаемо, но все равно неприятно. Во-первых, за самих парней, которых использовали за сто гривен для того, чтобы привлечь внимание перед следующими выборами. Во-вторых, обидно за эту организацию, которой выделяют деньги совсем не «националисты», чтобы искусственно сделать имидж «плохих».

В 2010 году во время «Музыкальной премии СТВ» белорусские зрители несколько раз испытывали если не шок, то удивление. Сначала в зал полетели диски от группы «J:Морс», которую, кстати, признали лучшим рок-коллективом, а затем группа Quest Pistols бросила в зрителей 20 рулонов туалетной бумаги. Не даром говорят: любой экспромт – хорошо спланированная пиар-акция (смотрите видео).