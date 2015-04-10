Робби Уильямс огласил список «первой необходимости» для мирового шоу: 50 кг льда и 280 полотенец

Новости Беларуси. Мега-концерты с участием популярных исполнителей в мире не редкость для Минска: Sting, The Scorpions, Элтон Джон, 30 Seconds To Mars, Depeche Mode и многие другие зарубежные музыкальные коллективы уже поразили любителей музыки. Следующая звезда мирового масштаба, которая посетит столицу Беларуси, это британский поп-кумир Робби Уильямс. «Разрешите мне развлечь вас» (Let Me Entertain You) – такое название носит его концертный тур, с которым он сделает остановку в «Минск-Арене» 15 апреля 2015. Но прежде, чем любая звезда приведет в восторг своих поклонников, она должна довести организаторов концерта до безумия в процессе выполнения райдера. Все, кто хоть немного интересуется жизнью известных людей, имеют представление, что такое райдер. Артисты – личности творческие, поэтому от райдеров можно ожидать все, что угодно, а вопросы «Зачем?» и «Для чего?» становятся вторичными.

В преддверии концертов Робби Уильямса стали известны пикантные подробности райдера самого эксцентричного певца планеты. Надо сказать, что организаторам шоу придется помучиться, чтобы удовлетворить все причуды звезды: капризный поп-идол затребовал 280 полотенец, 6 огнетушителей, 4 разные британские газеты, 30 диванов, 24 пончика, 48 яиц, и это далеко не полный список. Помимо этого, вокалист попросил оборудовать 3 личных гримерки, 6 комнат для персонала и 5 офисов. Знаменитость будут сопровождать 8 менеджеров, собственный стилист, личная массажистка, 6 поваров и 6 телохранителей. В каждой гримерке селебрити велел установить два зеркала с подсветкой – настольное и в полный рост.

Что же касается гастрономических предпочтений, то, согласно райдеру, артист везет с собой целую кухню и 6 поваров, не считая вспомогательного персонала для кейтеринга (отрасль общественного питания). Несмотря на наличие персональных поваров и собственных продуктов питания, Робби необходимо 16 литров молока, килограмм грибов и помидоров, 24 пончика, и 48 яиц! Видимо, каким бы неординарным не был Робби на сцене, в жизни артист имеет совершенно простые предпочтения типичного англичанина. Тур «Let Me Entertain You» обещает быть долгим, поэтому музыкант решил взять с собой близкого человека — отца, который, помимо прочего, непосредственно участвует в шоу — в роли одного из многочисленных бэк-вокалистов. Питер Уильямс ездит с Робби во все его туры и, к слову, требует отдельную гримерку.

Робби Уильямс (в эксклюзивном интервью российскому каналу):

Мой отец – это в каком-то роде мой первый герой в шоу-бизнесе. Он актер, певец. Если бы надо было танцевать, то и танцором бы стал. В детстве я гастролировал с ним по всей Британии, наблюдая, как он играет, и многому у него научился. Поэтому я хочу, чтобы он путешествовал со мной как можно больше. Не будь Робби мировой звездой, если бы он не отличился какой-нибудь причудой. Еще одно требование совершенно изумило организаторов — артисту требуется большой холодильник и 50 килограммов льда. Неудивительно, ведь концерт Робби обещает быть жарким. Примечательно, что 20 из них должны быть заготовлены с ночи, а еще 30 поставлены в полдень. Любопытно, не кроется ли секрет его молодости в краткосрочном замораживании перед выходом на сцену?

Но и это еще не все. Мы подошли к самому интересному пункту списка. Робби запросил 30(!) диванов за кулисами – очередная прихоть звезды, что ж, он может себе это позволить. По всей видимости, чтобы соблюсти условия райдера и обеспечить выступление артиста, потребуется помощь целой мебельной фабрики! В общем, сопровождать артиста в туре будут 120 человек. Мы можем только посочувствовать организаторам.

Впрочем, со своей стороны Робби Уильмс подошел к процессу весьма серьезно: дорогущее оборудование для шоу прибудет на множестве машин. Перед выступлением артист запасся семью гитарами, чтобы техника не подвела, и звук был отличный. Организаторы отмечают, что для проведения шоу в Беларусь приедет команда из сотни лучших сценических специалистов, а оборудование едва ли уместится в 20 грузовиков. Организаторы обещают, что это будет самое феноменальное шоу 2015 года. Помимо грандиозной сцены, мощного света и звука, Робби Уильямс привезет с собой огромные экраны, которые станут одним из основных элементов шоу. Перед концертом Фрэнка Синатры XXI века, как назвал его Элтон Джон за уникальный тембр голоса, публику будет разогревать альтернативная девчачья фольк-рок-группа из Швеции под названием Baskery. Организаторы концерта полагают, что сочетание панк-музыки и утонченных девичьих голосов должно запомниться публике.

Сестры Грета, Стелла и Суннива Бонденссон – потомственные музыканты. Они начинали с исполнения каверов на известные песни. В 2008 году вокалистки выпустили дебютный альбом «Fall Among Thieves». С тех пор девушки активно гастролируют, выступают на многих крупных музыкальных фестивалях и завоевывают сердца фанатов по всему миру. В рамках «Let Me Entertain You Tour» бывший участник Take That привезет программу, состоящую из своих самых лучших песен. В сет-лист концертов войдут такие хиты, как «Feel», «Angels», «Supreme», «Come Undone», «Let Me Entertain You» и др. Ожидается, что музыкант исполнит даже пару главных хитов Take That.