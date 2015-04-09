Трайнтье Остерхаус – представительница Нидерландов на Евровидении-2015

Трайнтье Остерхаус (настоящее имя Юдит Катрайнтье) родилась 5 февраля 1973 года в Амстердаме (Нидерланды). У нее творческая и музыкальная семья. В 1990 году певица со своим братом Тьердом, который написал несколько песен для конкурса "Евровидение", создала группу "Total Touch", которая была весьма успешной в Нидерландах и за рубежом. Сейчас Трайнтье является одной из самых популярных певиц в Нидерландах.

В 2001 году Трайнтье и ее брат решают распустить группу, Тьерд концентрируется на музыкальном продюсировании, а Трайнтье начинает собственную карьеру. В марте 2003 года в свет вышел дебютный альбом исполнительницы – "Trijntje Oosterhuis". Стоит отметить, ей по душе больше джаз, чем поп-баллады. Трайнтье работает в разных музыкальных жанрах – от джаза до соула, – и выступала на сцене со многими известными музыкантами. Певица получила несколько престижных музыкальных наград, была судьей на голландской версии шоу "Голос".

Выпустила 9 альбомов, два из которых получили статус платинового, а еще один стал "золотым". Успешная артистка в мае с песней "Walk along" хочет взять Европу штурмом. Вот как исполнительница описывает конкурсную композицию: "Существует множество способов интерпретировать ее текст. Я оставляю это право за слушателями, каждый может сам понять, что же она значит для них. Для меня это свежая, искренняя и позитивная песня о любви".