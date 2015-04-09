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Трайнтье Остерхаус – представительница Нидерландов на Евровидении-2015

09 апреля 2015 10:37
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Трайнтье Остерхаус (настоящее имя Юдит Катрайнтье) родилась 5 февраля 1973 года в Амстердаме (Нидерланды). У нее творческая и музыкальная семья. В 1990 году певица со своим братом Тьердом, который написал несколько песен для конкурса "Евровидение", создала группу "Total Touch", которая была весьма успешной в Нидерландах и за рубежом. Сейчас Трайнтье является одной из самых популярных певиц в Нидерландах.

Трайнтье Остерхаус – представительница Нидерландов на Евровидении-2015-1

В 2001 году Трайнтье и ее брат решают распустить группу, Тьерд концентрируется на музыкальном продюсировании, а Трайнтье начинает собственную карьеру. В марте 2003 года в свет вышел дебютный альбом исполнительницы "Trijntje Oosterhuis". Стоит отметить, ей по душе больше джаз, чем поп-баллады.

Трайнтье работает в разных музыкальных жанрах от джаза до соула, и выступала на сцене со многими известными музыкантами. Певица получила несколько престижных музыкальных наград, была судьей на голландской версии шоу "Голос". 

Трайнтье Остерхаус – представительница Нидерландов на Евровидении-2015-4

Выпустила 9 альбомов, два из которых получили статус платинового, а еще один стал "золотым".

Успешная артистка в мае с песней "Walk along" хочет взять Европу штурмом. Вот как исполнительница описывает конкурсную композицию:

"Существует множество способов интерпретировать ее текст. Я оставляю это право за слушателями, каждый может сам понять, что же она значит для них. Для меня это свежая, искренняя и позитивная песня о любви".

Трайнтье Остерхаус – представительница Нидерландов на Евровидении-2015-7

Что вам следует знать о Трайнтье Остерхаус:

Есть ли у вас счастливый ритуал перед выходом на сцену?
Я люблю поболтать со своими сыновьями.

Почему Евровидение важно для вас?
Являясь профессиональной певицей на протяжении более чем 20 лет, я думаю, что это честь принять участие в этом конкурсе, и я очень горда представлять свою страну.

Интересные факты:

1. Остерхаус является Послом доброй воли ЮНИСЕФ, принимая участие во множестве благотворительных мероприятий, организуемых голландским филиалом организации.

2. Неоднократно выступала для королевской семьи как на частных приемах, так и на официальных.

3. В 2004 году выпускает концертный альбом "Strange Fruit". Альбом получает дважды платиновый статус, что чрезвычайно редко для джазовых дисков. 

4. У исполнительницы два сына 10 и 8 лет. Сейчас певица состоит во втором браке.

Исполнительница в Facebook, Twitter, Youtube, официальный сайт
Фото к материалу: eurovision.tv, esckaz.com

# Музыка # Фотофакт # Евровидение 2015 # Трайнтье Остерхаус

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