Мелани Рене – представительница Швейцарии на Евровидении-2015

Мелани Рене родилась 1 сентября 1990 года в Женеве (Швейцария) в семье музыкантов. Первые шаги на сцене она сделала в 7 лет, выступала на различных семейных торжествах и городских мероприятиях. К 9 годам она поняла, что музыка ее настоящая страсть и начала сочинять свои первые композиции. Участвовала в различных конкурсах, на которых занимала почетные места. В 2010 она уехала в Соединенное Королевство, чтобы продолжить свое музыкальное образование в Академии современной музыки и Брайтонском Институте Современной Музыки. Во время своего пребывания в Соединенном Королевстве Мелани и написала песню для "Евровидения".

Исполнительница представит композицию "Time to Shine" (Время блистать) на конкурсе в Вене. Мелани хочет донести зрителям и слушателям, что любой человек может сдвинуть горы и изменить мир, если он действительно этого хочет. "Я написала "Time to Shine" в тот момент своей жизни, когда я поняла, насколько я выросла, как в личном, так и в музыкальном плане. Я была очень скромной, стеснительной и меня часто просто не замечали. Я сильно пыталась понравиться, даже если это означало быть кем-то, кем я не являлась на самом деле. Когда я переехала заниматься музыкой в Англию, я научилась ценить то, кто я на самом деле есть. "Time to Shine" не о блестках или гламуре, а о том, что нужно ценить то, кем ты являешься. Я знаю, что очень много молодых людей проходят через подобные ощущения, как и я, и я хочу, чтобы моя песня помогла им понять, что ничто не мешает им и не стоит на пути к их мечте".

Что вам нужно знать о Мелани Рене: Опишите вашу композицию.

Я написала "Time To Shine" как раз в тот момент, когда впервые почувствовала, что я знаю, чего мне хочется от жизни, и это дало мне чувство свободы. Именно это чувство я попыталась изобразить в моей песне. Есть ли у вас счастливый ритуал перед выходом на сцену?

Я становлюсь в круг с моей командой, и мы пытаемся сконцентрироваться на том, что действительно важно, чтобы каждая секунда выступления прошла здорово и весело. Почему Евровидение важно для вас?

Принимать участие в конкурсе "Евровидение" – это воплотить детскую мечту. У меня есть удивительная возможность поделиться своей страстью с миллионами людей и в то же время представить собой целую страну.