Очередной секс-скандал в России: в соцсети 70-летнего Юрия Антонова появилось интимное фото

Новости России. Седина в бороду – бес в ребро. Не успел известный исполнитель и композитор Юрий Антонов отметить 70-летие, как попал в скандал эротического содержания.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Юрий Антонов вчера ночью опубликовал снимок молодой девушки с обнаженной грудью.
«Кто это…?» - написал под фото Юрий Антонов (или не Юрий Антонов?)
Юрий Антонов (в комментарии изданию Super):
Не знаю, как оно появилось! Кто появился?! Появился и появился! Откуда я знаю, кто, где появился?! Может, кто-то выложил другой? Что вам?! Какое ваше дело, что происходит у меня?! Никакое! Понятно?! Занимайтесь своими делами!
Резко, но что поделать: частная жизнь есть частная жизнь.
К слову, компрометирующее фото «провисело» на странице antonov_music недолго. Сейчас последним в ленте музыканта красуется пейзаж гор в швейцарском Санкт-Морице, где в это время отдыхает Антонов.
Напомним, в конце марта один из российских интернет-порталов опубликовал фотографии и ролик порнографического содержания, главными героями которых стали Наташа Королёва и ее супруг Сергей Глушко, известный под сценическим псевдонимом Тарзан. Поклонники певицы шокированы.