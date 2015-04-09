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Очередной секс-скандал в России: в соцсети 70-летнего Юрия Антонова появилось интимное фото

09 апреля 2015 14:53
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Новости России. Седина в бороду – бес в ребро. Не успел известный исполнитель и композитор Юрий Антонов отметить 70-летие, как попал в скандал эротического содержания.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Юрий Антонов вчера ночью опубликовал снимок молодой девушки с обнаженной грудью.

Очередной секс-скандал в России: в соцсети 70-летнего Юрия Антонова появилось интимное фото -1

«Кто это…?» - написал под фото Юрий Антонов (или не Юрий Антонов?)

Юрий Антонов (в комментарии изданию Super):
Не знаю, как оно появилось! Кто появился?! Появился и появился! Откуда я знаю, кто, где появился?! Может, кто-то выложил другой? Что вам?! Какое ваше дело, что происходит у меня?! Никакое! Понятно?! Занимайтесь своими делами! 

Резко, но что поделать: частная жизнь есть частная жизнь.

К слову, компрометирующее фото «провисело» на странице antonov_music недолго. Сейчас последним в ленте музыканта красуется пейзаж гор в швейцарском Санкт-Морице, где в это время отдыхает Антонов.

Очередной секс-скандал в России: в соцсети 70-летнего Юрия Антонова появилось интимное фото -4

Напомним, в конце марта один из российских интернет-порталов опубликовал фотографии и ролик порнографического содержания, главными героями которых стали Наташа Королёва и ее супруг Сергей Глушко, известный под сценическим псевдонимом Тарзан. Поклонники певицы шокированы.

# Звезды # Музыка # Скандал # Юрий Антонов

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