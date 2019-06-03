12 дней, 350 артистов, бесплатные аттракционы и воздушный шар: чем удивят на фестивале II Европейских игр
Страна готовится к приёму спортсменов и высоких гостей, ведь до главного события лета – II Европейских игр – остаётся без малого три недели! А это значит, что, независимо от погоды, будет жарко! Так, в парке «Дримлэнд» с 21 июня по 2 июля пройдёт Фестиваль II Европейских игр.
На открытии фестивальной зоны 22 июня выступит группа ЛСП, а в остальные дни на сцене засветятся не менее известные артисты, такие как: Slim, Лигалайз, Slider&Magnit, «Без Билета», «Дай Дорогу», «Братья Грим», Стокс, Litesound и многие другие! Это далеко не все хэдлайнеры фестивальной зоны. Впереди ещё очень много сюрпризов!
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – арт-директор фестивальной зоны фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» – Ольга Коробчиц, организатор фестивальной зоны фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» – Елена Пчелка и РR-менеджер парка «Дримлэнд» – Анна Бухта.
Кого из хэдлайнеров мы не назвали?
Ольга Коробчиц, арт-директор фестивальной зоны фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
Filatov&Karas, SVT, L.B. One, Prohorov feat. Skaya, «Без паники» и очень много других «звёзд», о которых вы узнаете в ближайшее время. У нас запланировано пять сцен, более 350 артистов, о них вы можете узнать в наших социальных сетях, а также на сайте II Европейских игр. Каждый день будут приходить новости о них.
Что ещё интересного запланировано на фестивале?
Ольга Коробчиц:
Будет очень круто, потому что это единственный фестиваль, который будет так долго. Это первый такой фестиваль на протяжении 12 дней, в котором можно будет увидеть артистов любых направлений. В утреннее время будет звучать более спокойная музыка для деток, для мам, для семьи, а в вечернее время – это уже для молодёжи.
Ночное движение предполагается?
Ольга Коробчиц:
Да, у нас запланировано. Один день будет, 2 июля, где будут представлены ди-джеи. В этот день у нас запланировано до 5 утра.
Кроме музыки, какие запланированы мероприятия на фестивале?
Елена Пчелка, организатор фестивальной зоны фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
Да, у нас будет очень много площадок: Game-зоны, зона виртуальной реальности, традиционные зоны, где у нас будут проходить рыцарские турниры, разные интересные развлечения. Конечно, будет сама фан-зона, где будут показаны все соревнования II Европейских игр. У нас также будет зона спорта, активных развлечений, где будут представлены самые крупные футбольные клубы, например, БАТЭ, «Динамо-Брест», «Цмоки» – минский баскетбольный клуб, гандбольный клуб СКА, йога, фитнес. Каждый день можно будет приходить на нашу фестивальную зону и заниматься спортом. Также у нас будут большие детские локации, всё бесплатно для мам, деток, будут пеленальные комнаты, бесплатные горки-аттракционы, аквагрим. Для пап мы предусмотрели развлечения, вы можете узнать об этом чуть попозже. По поводу фуд-кортов, у нас будут достаточно классные блюда, мы приготовили отдельную информацию, и вы о ней узнаете чуть позже. Но тем не менее у нас там будет большое разнообразие: как уличная еда, так и белорусская еда.
Какие сюрпризы вы подготовили для участников фестиваля?
Анна Бухта, РR-менеджер парка «Дримлэнд»:
Мы планируем открыть нашу аква-зону. Тот, кто покупает билет в нашу аква-зону, автоматически получает скидку на абонемент на всю фестивальную зону на 12 дней. Что касается сюрпризов самой фестивальной зоны, будет силовое шоу на территории парка, планируем также катать наших гостей на настоящем воздушном шаре.
Каким образом будет происходить закрытие фестиваля?
Елена Пчелка, организатор фестивальной зоны фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
Это будет грандиозно! Будет очень много артистов российских, белорусских и европейских. Специально открытие грандиозной фестивальной зоны мы сделали 22 июня, потому что 21 открываются II Европейские игры, а фестивальная зона у нас будет уже на следующий день, соберём всех людей и откроем.