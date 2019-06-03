12 дней, 350 артистов, бесплатные аттракционы и воздушный шар: чем удивят на фестивале II Европейских игр

Страна готовится к приёму спортсменов и высоких гостей, ведь до главного события лета – II Европейских игр – остаётся без малого три недели! А это значит, что, независимо от погоды, будет жарко! Так, в парке «Дримлэнд» с 21 июня по 2 июля пройдёт Фестиваль II Европейских игр.

На открытии фестивальной зоны 22 июня выступит группа ЛСП, а в остальные дни на сцене засветятся не менее известные артисты, такие как: Slim, Лигалайз, Slider&Magnit, «Без Билета», «Дай Дорогу», «Братья Грим», Стокс, Litesound и многие другие! Это далеко не все хэдлайнеры фестивальной зоны. Впереди ещё очень много сюрпризов!

Ольга Коробчиц, арт-директор фестивальной зоны фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»: Filatov&Karas, SVT, L.B. One, Prohorov feat. Skaya, «Без паники» и очень много других «звёзд», о которых вы узнаете в ближайшее время. У нас запланировано пять сцен, более 350 артистов, о них вы можете узнать в наших социальных сетях, а также на сайте II Европейских игр. Каждый день будут приходить новости о них.

Ольга Коробчиц: Будет очень круто, потому что это единственный фестиваль, который будет так долго. Это первый такой фестиваль на протяжении 12 дней, в котором можно будет увидеть артистов любых направлений. В утреннее время будет звучать более спокойная музыка для деток, для мам, для семьи, а в вечернее время – это уже для молодёжи.

Ночное движение предполагается?

Ольга Коробчиц:

Да, у нас запланировано. Один день будет, 2 июля, где будут представлены ди-джеи. В этот день у нас запланировано до 5 утра.

Кроме музыки, какие запланированы мероприятия на фестивале?

Елена Пчелка, организатор фестивальной зоны фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:

Да, у нас будет очень много площадок: Game-зоны, зона виртуальной реальности, традиционные зоны, где у нас будут проходить рыцарские турниры, разные интересные развлечения. Конечно, будет сама фан-зона, где будут показаны все соревнования II Европейских игр. У нас также будет зона спорта, активных развлечений, где будут представлены самые крупные футбольные клубы, например, БАТЭ, «Динамо-Брест», «Цмоки» – минский баскетбольный клуб, гандбольный клуб СКА, йога, фитнес. Каждый день можно будет приходить на нашу фестивальную зону и заниматься спортом. Также у нас будут большие детские локации, всё бесплатно для мам, деток, будут пеленальные комнаты, бесплатные горки-аттракционы, аквагрим. Для пап мы предусмотрели развлечения, вы можете узнать об этом чуть попозже. По поводу фуд-кортов, у нас будут достаточно классные блюда, мы приготовили отдельную информацию, и вы о ней узнаете чуть позже. Но тем не менее у нас там будет большое разнообразие: как уличная еда, так и белорусская еда.