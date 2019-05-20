«Я в этом тоненьком костюмчике очень замерзла». Ольга Журавлева снялась в клипе в образе афродизиака

«Афродизиак» – песня Ольги Журавлевой, на которую недавно был снят видеоклип.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – певица – Ольга Журавлева.
«Афродизиак» – песня Ольги Журавлевой, на которую недавно был снят видеоклип.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – певица – Ольга Журавлева.
Где Вы снимали клип?
Ольга Журавлева, певица:
Снимали в заброшенном здании, очень сложно было найти площадку, потому что идея такая: снимать без вклеек. Эти сцены должны быть практически цельными. В клипе есть только 2-3 вклейки. Это должна была быть площадка, никаких световых приборов внизу, всё должно было быть вверху или, вообще, без. Освещение тоже должно быть – либо много, либо естественным. Там ходить было невозможно, потому что это заброшенное здание. Было очень холодно, я в этом тоненьком костюмчике очень замёрзла.
Образ, который Вы воплощаете в клипе, провокационный или философский?
Ольга Журавлева:
Каждый видит то, что он хочет видеть. Тут мы закладывали, что это человеческий образ этого вещества, самого афродизиака. Я и есть афродизиак, который действует на человека. Это вещество, которое вызывает влечение, поэтому мы передали его таким, каким мы его видим. Это наша интерпретация этого вещества, афродизиака.
Больше фактов – в видеоматериале.