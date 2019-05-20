«Я в этом тоненьком костюмчике очень замерзла». Ольга Журавлева снялась в клипе в образе афродизиака

Где Вы снимали клип?

Ольга Журавлева, певица:

Снимали в заброшенном здании, очень сложно было найти площадку, потому что идея такая: снимать без вклеек. Эти сцены должны быть практически цельными. В клипе есть только 2-3 вклейки. Это должна была быть площадка, никаких световых приборов внизу, всё должно было быть вверху или, вообще, без. Освещение тоже должно быть – либо много, либо естественным. Там ходить было невозможно, потому что это заброшенное здание. Было очень холодно, я в этом тоненьком костюмчике очень замёрзла.