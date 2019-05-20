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«Я в этом тоненьком костюмчике очень замерзла». Ольга Журавлева снялась в клипе в образе афродизиака

20 мая 2019 09:02
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«Афродизиак» – песня Ольги Журавлевой, на которую недавно был снят видеоклип.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – певица – Ольга Журавлева.

«Я в этом тоненьком костюмчике очень замерзла». Ольга Журавлева снялась в клипе в образе афродизиака-1

Где Вы снимали клип?

Ольга Журавлева, певица:
Снимали в заброшенном здании, очень сложно было найти площадку, потому что идея такая: снимать без вклеек. Эти сцены должны быть практически цельными. В клипе есть только 2-3 вклейки. Это должна была быть площадка, никаких световых приборов внизу, всё должно было быть вверху или, вообще, без. Освещение тоже должно быть либо много, либо естественным. Там ходить было невозможно, потому что это заброшенное здание. Было очень холодно, я в этом тоненьком костюмчике очень замёрзла.

«Я в этом тоненьком костюмчике очень замерзла». Ольга Журавлева снялась в клипе в образе афродизиака-4

Образ, который Вы воплощаете в клипе, провокационный или философский?

Ольга Журавлева:
Каждый видит то, что он хочет видеть. Тут мы закладывали, что это человеческий образ этого вещества, самого афродизиака. Я и есть афродизиак, который действует на человека. Это вещество, которое вызывает влечение, поэтому мы передали его таким, каким мы его видим. Это наша интерпретация этого вещества, афродизиака.

Больше фактов – в видеоматериале.    

«Я в этом тоненьком костюмчике очень замерзла». Ольга Журавлева снялась в клипе в образе афродизиака-7

# Белорусская музыка # Музыка # Ольга Журавлева # Фотофакт

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