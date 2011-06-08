Группа «Лесоповал»: Когда поешь песню на зоне, а после нее нет аплодисментов, это немножко коробит

«Лесоповал» - российская группа, исполняющая песни в стиле «русский шансон». Основана в 1990-м поэтом Михилом Таничем. В 1994 году в связи с гибелью первого солиста и композитора группы Сергея Коржукова состав коллектива сменился, и за последующие годы «Лесоповал» выпустил еще 15 альбомов. В 2008 году, после смерти Михаила Танича, его дело продолжила Лидия Николаевна Козлова.

Какую песню вы считаете самой большой творческой удачей группы «Лесоповал» и почему?

Группа «Лесоповал»: Скорее всего, это песня «Я куплю тебе дом», потому что ее поют в каждой семье, в каждом караоке-баре, в каждом ресторане, на пляже, дома, – везде.

После смерти Танича художественным руководителем группы стала его вдова. Разве интеллигентной женщине место в таком чисто мужском жанре?

Группа «Лесоповал»: Лидия Николаевна Козлова еще при жизни Михаила Исаевича Танича принимала очень активное участе в творчестве группы, в обсуждениях, в руководстве. Мы к ней привыкли давно. У нее есть свое творчество, а в группе она просто как наша вторая мама. Она известная поэтэсса.

Как по-вашему отличается деятельность вашего коллектива от деятельности других коллективов, работающих в направлении «русский шансон»?

Группа «Лесоповал»: Нам кажется, что стихи Михаила Танича дают определенную специфику нашей музыке, нашему творчеству. Их писал глубоко профессиональный и художественный человек. Два-три слова и перед вами сразу рисуются картины: “Я рос в дыму сирени в приморском городке”. Сразу понятно о чем речь, виден талант поэта. Наверное, этим группа «Лесоповал» и отличается от других групп.

А вы не считаете, что после ухода солиста, Сергея Куприка, группа потеряла свое лицо?

Группа «Лесоповал»: Нет, абсолютно. Группа «Лесоповал» - это не проект какого-то солиста или человека-лица. Это проект, в первую очередь, Михаила Исаевича: большой спектакль, на сцене много людей, все поют. Это проект Михаила Исаевича.

Говорят, Михаил Танич никогда не ездил на концерты с группой в зону. А вы с какими чувствами выступаете там?

Группа «Лесоповал»: Разницы большой нет: выступать на зоне или не на зоне. Единственное, что на зоне все немного строже. Людям запрещают даже хлопать. И когда ты поешь песню, а после нее нету аплодисментов, то, конечно, это немножко коробит. Вобщем-то и вся разница. Люди принимают, может быть, даже как-то более душевно, после концерта они подходят и благодарят. Мы видим счатье в глазах заключенных, потому что у них мало радости там.

Нынешние места лишения свободы уже не те, о которых писал Танич. Выходит, творчество группы «Лесоповал» устарело?

Группа «Лесоповал»: Ну мы, во-первых, поем не совсем про лагеря, у нас половина песен просто про любовь. Мы вообще поем не про 50-ый год и не про 37-ой. Мы поем о людях, которые попали за колючую проволку. Они же сейчас попадают туда. Они есть, вот мы о них и поем..

Что такое «тюремная романтика» и существует ли она на самом деле?

Группа «Лесоповал»: Не знаем, каким местом этот вопрос относится к группе «Лесоповал». Мы никогда не воспевали тюремную романтику. Если вы серьезно послушаете наши песни, то поймете, что мы поем о человеке, который оступился, может быть, даже попал по неосторожности в тюрьму, как он понимает свою ошибку, как он хочет вернуться домой. Тюремной романтики у нас нет.

Телевидение не особо жалует группу «Лесповал» эфирами. Как вы думаете, это правильно?

Группа «Лесоповал»: У нас есть такой преданный нашей группе канал, который постоянно нас снимает, все наши презентации, наши концерты.

Но чем больше мы на телевидении, тем меньше на нас ходят. Даже был у нас случай такой: приехали мы в один город после того, как нас показали по телевидению (то ли концерт был, то ли программа с нашим участием), и люди пошли сдавать билеты. На вопрос, почему сдаете, ответили, что мы уже видели это по телевизору.

Один из российских чиновников назвал шансон пропагандой преступной культуры. Выс этим согласны?

Группа «Лесоповал»: Нельзя всех исполнителей шансона объединять. Вот просто поставить печать “шансон”. Шансон надо слушать, слушать конкретные тексты, о чем люди поют. Вот если вы послушаеете группу “Лесоповал”, то вы поймете, о чем поет “Лесоповал”. А другие исполнители, может, и пропагандируют что-то тюремное.

Вы как-то сказали, что на концерт “Лесоповала” ходят и старики, и школьники. А вот чему ваше творчество может научить школьников?

Группа «Лесоповал»: Почему оно должно учить? Если нравится людям, пускай ходят и слушают. Мы не знаем.

Но все равно же остается что-то в душе после концерта.

Группа «Лесоповал»: Что плохого в песне “Ветка мимозы”? Это песня про любовь. Мы даже представить не можем такого вопроса, например, в Америке. Зритель спрашивает, например, у Deep Purple: а что несет ваша гуппа молодежи? Смешно! Деньги люди зарабатывают.

В тюремной среде есть слово “понятие”. А по каким понятиям живет группа “Лесоповал”?

Группа «Лесоповал»: Порядочность, чесность перед людми. Если мы будем кого-то обманывать и врать, то нам никто не поверит и засвистают, закидают.

Помогает ли участив в группе “Лесоповал” решать какие-либо вопросы с милицией, с дорожной службой?

Группа «Лесоповал»: Если честно, то да, помогает.

Любого ли преступника можно оправдать за его поступки?

Группа «Лесоповал»: Не любого. Как можно оправдать насильника или убийцу детей? Мы считаем, что можно оправдать человека, который по молодости сделал какую-то глупость. За драку там, за украденную бутылку пива человека сажают. Можно, наверное, и штрафом как-то отделаться.

А не хотелось ли вам изменить что-то в ваши костюмах? Сделать их более яркими?

Группа «Лесоповал»: Ну если одеть фрак и петь:”Тут я дал, в натуре, маху”, думаем, это нелогично будет.

Вы бы хотели, чтобы вас считали героями своего времени?

Группа «Лесоповал»: Не хотели бы. Нас мало кто знает. Нам удобно зайти в магазин или еще куда-нибудь. Никто пальцем не показывает.