Продюсерский центр «Спамаш» отмечает свой юбилей. О том, что нового произошло за 10 лет, рассказал новый директор центра Егор Хрусталёв и заслуженная артистка Беларуси Алёна Ланская

Продюсирование - дело серьезное и затратное во всех смыслах: и деньги, и время. В Вашем центре множество замечательных артистов. Его можно назвать одной большой семьёй либо здоровая конкуренция всё же присутствует?

Егор Хрусталёв, директор продюсерского центра «Спамаш»:

Все ребята по-своему сформировались за эти 10 лет. Это своя семья со своими особыми организмами, очень непросто им что-то предложить. Там есть всё: и конкуренция, и поддержка и дружба. Всё, что присутствует в театре, в семье - все сплетения отношений.

Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:

У нас начинала и Аня Шаркунова, и Герман, и многие другие, которые потом просто «разлетелись» по нашей Беларуси и не только. Некоторые уже работают в России и на Украине. У нас всегда была здоровая конкуренция. И я никогда этого не скрывала.

Егор Хрусталёв, директор продюсерского центра «Спамаш»:

Насколько я могу судить, когда я работал на другом канале. С самого начала деятельности продюсерского центра главной «звездой» был Иван Буслай. Он настоящий народный любимец! Никто не передаёт то обаяние.

А как же обстоит дело с выбором песни? Нет ли какой-то конкуренции при принятии решения о том, кто будет её исполнять? Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Сначала в продюсерском центре была такая система: композиторы приносили песни, и каждый пробовал её петь. По такому же принципу: у кого лучше получится, тот её и исполняет. На данный момент выбирает сам потребитель и поклонники, если говорить о фотосъёмках, теле- и радиоэфирах, интервью… Сейчас многие авторы нас находят сами.

Егор Хрусталёв, директор продюсерского центра «Спамаш»:

Каждый из артистов продюсерского центра - это профессионалы, замечательно владеющие своим инструментом, имеющие замечательные вокальные данные.