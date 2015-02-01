Группа «Тяни-Толкай» готовится к юбилейному концерту в тренажерном зале и за теннисным столом

Юлия Крепчук, корреспондент:

Мода на здоровый образ жизни вне времени и пространства. Но как же найти такое занятие, чтобы оно было не только полезным, но и по душе? Узнаем об этом с большими любителями активного отдыха и прекрасными музыкантами – группой «Тяни-Толкай».

У коллектива в феврале знаменательное событие – 15 лет творческой деятельности. Юбилей планируют отметить сольным концертом, где музыканты представят все самое лучшее, что наработано за годы существования группы. К большой сцене идет серьезная подготовка. Поэтому сейчас как никогда важно быть в форме.

Павел Тараймович, группа «Тяни-Толкай»:

Мы тут всем коллективом пытаемся худеть активно, даже у нас есть внутренний спор о том, что обязаны все периодически сбрасывать определенное количество килограммов. Уже пришел тот период, когда просто «меньше есть» не помогает и надо прикладывать какие-то физические нагрузки. И поэтому я решил для себя, что можно нагрузки усиливать гантелями и другими всякими тяжелыми предметами, то есть, попросту говоря, в тренажерном зале.

Этот выбор не случаен. У современно фитнеса большие возможности. Главное знать, к чему стремиться.

Тренировки строятся на базе авторских программ, которые всеми силами стараются уйти от монотонности и разнообразить комплекс упражнений. Помимо работы с весом включается скакалка, гимнастика, велосипед, элементы легкой атлетики.

Подтянутая фигура, выброс адреналина и хорошее настроение обеспечены, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Александр Козлов, мистер Всеселнная-2002 WFF:

Кто приходит корректировать фигуру, кто приходит набрать мышечную массу, кто хочет быть похожим на товарища Шварценеггера. Пожеланий много, и каждый человек – это индивидуальный подход, это индивидуальная разработка программ, это индивидуальные цели.

Павел Тараймович, группа «Тяни-Толкай»:

Побеседовали с Александром, и он мне предложил заняться таким новомодным течением физической подготовки, как кроссфит. Там смешанны и легкая атлетика, и тяжелая атлетика, и гимнастика. Гимнастику никогда не любил. Тяжелая атлетика мне как-то попривычнее.

Сколько людей – столько и мнений. Так и у коллег по цеху – у всех разные предпочтения. Кирилл Клишевич выбирает более доступные и динамичные направления. Считает, что настольный теннис – отличный способ подготовиться к плотному гастрольному графику, который отнимает довольно сил и энергии. Этим видом спорта увлекается с детства. Кстати, абсолютно уверен: чем больше играешь, тем сильнее втягиваешься.

Кирилл Клишевич, группа «Тяни-Толкай»:

От любого дела нужно получать удовольствие. В конкретном случае, где мы находимся, здесь же наша студия звукозаписи, поэтому это иногда очень удобный момент разрядки, смены деятельности. То есть мы делаем какую-то работу в студии, потом вышли сюда, вчетвером поиграли с удовольствием в настольный теннис, расслабились, где-то повеселились, подурачились. И опять на серьезный лад, пошли работать в студии. То есть это еще и как разгрузочный момент.

Музыканты уверены, что начало положено. Уже есть первые результаты: снизился вес, появилось чувство бодрости. Но главные достижения у них еще впереди.

Юлия Крепчук, корреспондент:

Секрет очень прост: не стоит следовать за модой и соответствовать стереотипам. Лучше прислушиваться к себе и заниматься тем, что нравится. А это и будет максимально эффективно.