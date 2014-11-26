Продюсер команды Витебской области проекта «Поющие города-3» Геннадий Маркевич и участница проекта Анастасия Лейкина на СТВ

Анастасия, расскажите о старте: когда Вы решили, что обладаете достаточными вокальными способностями для того, чтобы подняться на сцену?

Анастасия Лейкина, участница проекта «Поющие города-3»:

Я пыталась участвовать и первом, и во втором сезоне проекта. Но обстоятельства складывались так, что либо я болела, либо опаздывала на кастинг. Не получалось.

Витебская область поющая или нет?

Геннадий Маркевич, продюсер Витебской области проекта «Поющие города-3»:

Очень много было кандидатов, которые были очень достойными. Причем разных возрастов, жанров. Но к сожалению, мы все были в таких временных рамках, что нужно было быстро соображать. Проект очень быстрый, в сжатых рамках, поэтому все нужно было делать быстро. Какие-то шаги я бы переделал.

Настя, с какими трудностями Вам пришлось столкнуться во время проекта? Страх либо конкуренция?

Анастасия Лейкина, участница проекта «Поющие города-3»:

Страха и конкуренции не было. Мы все очень сдружились. Была больше поддержка, чем конкуренция. Единственное, что на кастинге я была очень больная - температура около 38 градусов. Но это всегда настраивает на то, что надо выложиться еще намного лучше.

Как происходил выбор репертура?

Геннадий Маркевич, продюсер Витебской области проекта «Поющие города-3»:

На самом деле были очень сжатые временные рамки. Поэтому брать какую-то новую неизвестную песню и разучивать времени как такового и не было. Поэтому я говорил всем: «Ребят, высылаем фотографии и материал, который вы поете - все то, что у вас есть в репертуаре » Исходя из этого мы просто выбирали.

Здесь две стороны медали. Мы берем такую глыбу, которую перепеть очень тяжело. Ведь начинается сразу же сравнение с оригиналом. Оригинал очень хорош. Но с другой стороны - песня «на слуху» и легче эмоционально, разогреть чувства.

У Насти есть перспективы?

Геннадий Маркевич, продюсер Витебской области проекта «Поющие города-3»:

Она очень сильная вокалистка. Почему она одна на сцене и не было никакого хореографического номера, подтанцовки, ничего? Потому что ее нужно слушать. Слушать и смотреть.

Участие в проекте поменяло Вашу жизнь? Что изменилось? Может, пришлось поменять свой график, свои привычки?

Анастасия Лейкина, участница проекта «Поющие города-3»:

Конечно. Многие участники во время проекта жертвовали сном. Постоянные репетиции. Времени мало.

После проекта и съемки, и концерты. В учебе тоже есть свои минусы.

Ваша группа поддержки - это кто?

Анастасия Лейкина, участница проекта «Поющие города-3»:

В первую очередь родственники, друзья. Педагог по вокалу, которая звонила всегда и спрашивала: «Ну как ты? Как голос? Как подготовка? Ничего не случилось? Поменяли? Что поменяли? Ах, покрасили!? А что будет? Как будет?» Переживали все. Всем хочется сказать спасибо за поддержку и теплые слова. Поддержка очень важна!