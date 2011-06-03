Презентация двух клипов группы «Топлесс»

В клубе Next прошла презентация двух клипов на песни «Все изменится» и «Не было», а также новой солистки группы «Топлесс».

В клубе собрались артисты, журналисты, медиа-персоны, а также просто тусовщики и ценители женской красоты.

Видеоклипов два, однако отличить их друг от друга можно лишь очень вооруженным взглядом. Девушки вместе со своим продюсером Максимом Алейниковым и съемочной группы в декабре 2010 года отправились в Таиланд и сняли столько всего, что хватило на два видеосюжета, что и практично, и экономично.