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Презентация двух клипов группы «Топлесс»

03 июня 2011 13:49
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В клубе Next прошла презентация двух клипов на песни «Все изменится» и «Не было», а также новой солистки группы «Топлесс».

В клубе собрались артисты, журналисты, медиа-персоны, а также просто тусовщики и ценители женской красоты.

Фото. Презентация клипов

Фото. топлесс

Фото. Презентация клипов

Видеоклипов два, однако отличить их друг от друга можно лишь очень вооруженным взглядом. Девушки вместе со своим продюсером Максимом Алейниковым и съемочной группы в декабре 2010 года отправились в Таиланд и сняли столько всего, что хватило на два видеосюжета, что и практично, и экономично.

Фото. Презентация клипов

Фото. Презентация клипов

Фото. Презентация клипов

Фото. Презентация клипов

Новенькую солистку, которую зовут Катя Майер, в народе немедленно окрестили «черненькой». Она дополнила группу «Топлесс», в состав которой уже входят две блондинки — Светлана Лис и Даша Молоховская и рыжеволосая Татьяна Баньковская.
Катя Майер в свои 23 года окончила БНТУ, по образованию экономист и до встречи с Алейниковым помогала отцу по бизнесу. Окончила музыкальную школу по классу фортепьяно. Увлекается конным спортом, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Фото. Презентация клипов

Фото. Презентация клипов

# Музыка

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