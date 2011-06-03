Презентация двух клипов группы «Топлесс»

В клубе собрались артисты, журналисты, медиа-персоны, а также просто тусовщики и ценители женской красоты.
Видеоклипов два, однако отличить их друг от друга можно лишь очень вооруженным взглядом. Девушки вместе со своим продюсером Максимом Алейниковым и съемочной группы в декабре 2010 года отправились в Таиланд и сняли столько всего, что хватило на два видеосюжета, что и практично, и экономично.
Новенькую солистку, которую зовут Катя Майер, в народе немедленно окрестили «черненькой». Она дополнила группу «Топлесс», в состав которой уже входят две блондинки — Светлана Лис и Даша Молоховская и рыжеволосая Татьяна Баньковская.
Катя Майер в свои 23 года окончила БНТУ, по образованию экономист и до встречи с Алейниковым помогала отцу по бизнесу. Окончила музыкальную школу по классу фортепьяно. Увлекается конным спортом, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».