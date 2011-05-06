У Дмитрия Смольского (группа «Талант») в груди … «кусок железки»

Концерт Дмитрий Смольского и группы «Талант» на «Звездном ринге» СТВ.

Дмитрий Смольский - певец и композитор, обладатель приза зрительских симпатий программы «Утренняя звезда», лауреат конкурса «Славянский базар». В разное время работал в группах «Метро», «Рада», «Восточная Европа», а также в ансамбле «Сябры» и в Театре песни Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича. Пик популярности пришелся на первую половину 90-х, затем 10 лет тишины, и вот — возвращение вместе с молодым белорусским коллективом «Талант».

Нина Богданова:

Вам не кажется, что назвать группу «Талант» как-то нескромно?

Дмитрий Смольский (группа «Талант»):

Ну это же группа «Талант», если бы я назвал себя Талантом, это было бы нескромно, а если группа, то это класс!

Нина Богданова:

Что для вас важнее: оставаться верным своему стилю или быть актуальным, модным?

Дмитрий Смольский (группа «Талант»):

Дмитрий Смольский и группа «Талант» всегда современны, мы идем в ногу со временем, мы за позитив и цивилизованные отношения.

Нина Богданова:

Психологи утверждают, что люди, которые о себе говорят в третьем лице, немного страдают манией величия...

Дмитрий Смольский (группа «Талант»):

Это мания величия или нет... Самое главное — оставаться человеком, а группа «Талант» это делает всегда и будет делать. Если вам что-то кажется..., я не буду продолжать.

Зритель из зала:

Чтобы помочь карьере сына-хоккеиста, вы надолго оставили свою творческую деятельность. Получается, творчество для вас — это просто хобби?

Дмитрий Смольский (группа «Талант»):

Для меня творчество — это моя профессия. Я счастливый человек, что могу приостанавливать карьеру, потом опять ее начинать заново. Я человек профессии. Останавливайся, не останавливайся, приходит другая волна, третья, четвертая, дай Бог будет пятая волна.

Зритель из зала:

Пик вашей популярности пришелся на начало 90-х, последующие 10 лет вас не было слышно. Куда вы пропали?

Дмитрий Смольский (группа «Талант»):

Я думаю, что меня люди слышат всегда. Если бы группу «Талант» и Дмитрия Смольского показывали чаще по телевизору, мы бы не только конкурировали с Майклом Джексоном, мы были бы мега-звездами. Я думаю, что после «Звездного ринга» нас будут показывать чаще. Мы покажем с группой «Талант» все, на что мы вообще способны. А по радио Дмитрий Смольский и группа «Талант» звучат всегда. По телевизору нас мало, но ведь живых программ тоже мало.

Зритель из зала:

Вам не кажется, что ваше творчество вписывается больше в эстраду 80-х годов, чем в нынешнюю?

Дмитрий Смольский (группа «Талант»):

Я думаю, что классическая эстрадная музыка с элементами джаза, фольклора, рока, блюза всегда актуальна. Просто модное проходит, а классика остается всегда. Поэтому мы классики, тем более то, что делаем мы, вообще эксклюзивный стиль, он называется нью-романтик. Запомните, пожалуйста, этот стиль, потому что в Отечестве у нас в Беларуси в этом направлении работает только Дмитрий Смольский и группа «Талнат»!!!

Зритель из зала:

Зачем вы говорите так: «Дмитрий Смольский и группа «Талант»!!!» Это скрытый пиар?

Дмитрий Смольский (группа «Талант»):

Если бы я сказал: Дмитрий Смольский и группа «Талант»... (говорит почти шепотом - прим. ред. сайта). А если я говорю: Дмитрий Смольский и группа «Талант»!!!! (говорит очень громко - прим. ред. сайта) Ведь так звучит?

Зритель из зала:

Звучит, а зачем так часто?

Дмитрий Смольский (группа «Талант»):

Для того, чтобы запомнили, что это за группа такая. Я не знаю, что такое пиар, мы такого не делаем. Мы сейчас вместе с вами делаем шоу, которое называется «Звездный ринг». Мы делаем это для того, чтобы народ потом увидел и оценил, это своего рода просто реклама. В старые времена это так называлось. Пиар, я не знаю, что это такое.

Зритель из зала:

Несколько лет назад вы пережили серьезную аварию, о чем эта ситуация заставила вас задуматься?

Дмитрий Смольский (группа «Талант»):

Другой бы после этой аварии не ездил бы на машине, а я езжу. У меня железка стоит вот здесь (показывает на грудь — прим. ред. сайта), а я еще играю в хоккей и не боюсь. Я немножко поломанный был, но по мне же не видно, многие уже бы берегли себя, не ездили на машине, не занимались спортом, а я люблю, я такой, я живой человек, мне это нравится. Какие бы трудности не произошли, надо подниматься и вперед в хоккей, футбол, петь песни. Меня спасли небеса!

Зритель из зала:

Что, на ваш взгляд, произошло с белорусским шоу-бизнесом за время вашего творческого отпуска?

Дмитрий Смольский (группа «Талант»):

Я человек публичный и не хочу про это говорить, иначе меня где-нибудь тук-тук-тук, и все, а мне не надо это. Я не хочу говорить ни об этом, ни о критике, ни о шоу-бизнесе. Я хочу петь песни и делать свое дело. Если каждый человек будет правильно и профессионально делать свое дело, тогда все будет класс!

Зритель из зала:

Название «Талант» к вам пришло с небес. Часто ли вы слышите голоса?

Дмитрий Смольский (группа «Талант»):

Я голоса не часто слышу, но если высший разум обращается ко мне и дарит такие подарки, а особенно, так как я композитор, - песни. Песни небо постоянно дарит, не просто так пишутся песни. Я не буду кичиться, но все идет в этом мире по воле Божьей.