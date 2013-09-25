"Поющие города" - в Климовичах!

42 лучших артиста Беларуси едут в 42 города, чтобы выбрать истинно талантливых!

25 сентября в 12.00 в районном центре культуры по ул. Советская, 65 состоится отборочный тур музыкального проекта «Поющие города» телеканала СТВ.

Если вам уже есть 16, если вы умеете петь или танцевать, приходите на кастинг и докажите, что наш город самый поющий и талантливый! Танцоры и танцевальные коллективы будут рассматриваться в качестве художественного дополнения к вокальным номерам.

Подробности — на сайте телеканала СТВ или по телефону в Минске: 8(017) 268-49-41.

Источник: http://www.rodniva.by/content/kultura/quot-pojushhie-goroda-quot-v-klimovichah