Сегодня в Горках кастинг второго сезона проекта "Поющие города"

В Горках сегодня 24 сентября пройдет отборочный тур в музыкальный телевизионный проект "Поющие города - 2".



Кастин состоится во Дворце культуры БГСХА в 12:00. Спешите!



Организатором национального конкурса выступает телеканал СТВ. Впервые "Поющие города" появились в прошлом году и привлекли большое внимание телезрителей. Видимо, это и послужило поводом для второго сезона телепроекта.



Для участия в конкурсе 42 лучших артиста Беларуси едут в 42 города, чтобы выбрать талантливых участников. Они могут петь или танцевать, и им должно быть не менее 16 лет.



В прошлом году лучшими, с точки зрения жюри, в Горках оказались Кристина Гуцева, Кристина Веревкина и Валерия Буйкевич. Они представляли наш город в полуфинале конкурса в Минске, однако в финал не попали.

http://horki.info/navina/743.html