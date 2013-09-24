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Сегодня в Горках кастинг второго сезона проекта "Поющие города"

24 сентября 2013 16:48
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В Горках сегодня 24 сентября пройдет отборочный тур в музыкальный телевизионный проект "Поющие города - 2".

Кастин состоится во Дворце культуры БГСХА в 12:00. Спешите!

Организатором национального конкурса выступает телеканал СТВ. Впервые "Поющие города" появились в прошлом году и привлекли большое внимание телезрителей. Видимо, это и послужило поводом для второго сезона телепроекта.

Для участия в конкурсе 42 лучших артиста Беларуси едут в 42 города, чтобы выбрать талантливых участников. Они могут петь или танцевать, и им должно быть не менее 16 лет.

В прошлом году лучшими, с точки зрения жюри, в Горках оказались Кристина Гуцева, Кристина Веревкина и Валерия Буйкевич. Они представляли наш город в полуфинале конкурса в Минске, однако в финал не попали.

http://horki.info/navina/743.html

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