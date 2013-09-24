Кастинг проекта «Поющие города – 2» проходит в Могилевской области

Телеканал СТВ проводит съемки второго сезона народного музыкального телевизионного проекта «Поющие города -2», который по итогам телевизионной премии «Телевершина» признан «Лучшим развлекательным проектом 2012 года».

Отбор на конкурс, призванный открывать новые имена и зажигать яркие звезды на музыкальном пространстве Беларуси, пройдет в 42 городах страны. Известные белорусские артисты выбирают участников (вокалистов, танцоров) для создания музыкального номера на песню из своего репертуара.

Участники, отобранные на кастингах, становятся представителями города на проекте «Поющие города – 2» и принимают участие в съемках полуфиналов шоу. Победитель финала, за звание которого будут бороться 20 человек, будет определен по результатам зрительного телефонного и СМС – голосования и станет участником ежегодной Национальной музыкальной премии, проводимой Министерством культуры и телеканалом СТВ.

К слову, в Могилевской области уже прошли отборы в Осиповичах и Бобруйске. Сегодня продемонстрировать свой талант смогут жители Горок и Кличева. 25 сентября проект приедет в Климовичи и Быхов. Последний кастинг в регионе запланирован на 26 сентября в Могилеве. Он пройдет в 14.00 в актовом зале УК «Могилевский городской центр культуры и досуга» (ул.Первомайская, 34/1).

http://region.mogilev.by/ru/news/kasting_proekta_poyushchie_goroda_%E2%80%93_2%C2%BB_prokhodit_v_mogilevskoi_oblasti