Клип Филиппа Киркорова взорвал Интернет. Почти 1,5 млн просмотров на YouTube за 4 дня

Новости России. Клип «Троллинг» Филипп Киркоров посвятил недоброжелателям. Певец так устал от нападок и критики интернет-пользователей, что с помощью видео решил ответить всем и сразу.

Филипп Киркоров в Twitter:

Друзья! Я кардинально пересмотрел взгляды на свое творчество. И посвятил этому клип. Приятного просмотра!

«Я на днях зашел в YouTube. Как же раньше был я глуп! Наконец-то все я про себя узнал. Раньше я любил свой клип, но товарищ Саша Гриб мне раскрыл глаза, что клип не идеал. Эти яркие стразы по контракту нельзя снимать. Из-за этой заразы я зрение стал терять. Я три ночи проплакал, но я вызов готов принять. Чтоб не быть больше шлаком, я буду себя менять», – поёт Киркоров. Диалог певца с интернет-пользователями, критикующими его имидж и творчество, получился откровенным.

Клип «Троллинг» опубликован на сервисе YouTube в субботу, 21 сентября. За четыре дня видео посмотрели почти полтора миллиона пользователей. Судя по комментариям, новый клип Киркорова посмотрели даже те, кто не является поклонниками его творчества.

Александр Поликарпов (пользователь YouTube):

Достойный ответ критикам с﻿ ютюба))) молодец !!!!!

Nastya Dedushko (пользователь YouTube):

Вообще единственный﻿ его клип, который я посмотрел.

Вадим Егоров (пользователь YouTube):

Вот это ход! Не ожидал от Киркорова такого. А вообще﻿ просто шикарно исполнено.

Diana Dzgoeva (пользователь YouTube):

Супер! Мне, если честно, творчество Киркорова не очень нравится, но этот клип и песня классные.﻿ А главное-чувство юмора у человека есть.

«Троллинг» оценили и коллеги Филиппа Бедросовича.

Яна Рудковская, продюсер:

Филиппыч, это было сильно! Всегда хочется видеть лица этих судей!

Кристина Орбакайте, певица:

Круто.

Сергей Лазарев, певец:

Хахахахах! Браво, Филипп!

Максим Фадеев, продюсер:

Посмотрел клип «Троллинг». Искренне смеялся. Филипп – красавчик. Смеяться над собой может только сильный. Респект!

Филипп Бедросович в комментариях по поводу нового видео признаётся: мол, сам не ожидал, что клип вызовет такую бурную реакцию общественности.

Филипп Киркоров:

Всегда считал, что самоирония – это прекрасно. Это, знаете, по принципу, когда идешь в казино, чтобы выиграть, никогда не выиграешь. Так же, как если будешь относиться к себе слишком серьезно, никогда не добьешься успеха. Я иду по жизни с улыбкой, чего и всем желаю. Часто вспоминаю фразу героини Барбары Стрейзанд в фильме «Смешная девчонка»: «Я хочу, чтобы смеялись не надо мной, а вместе со мной». А по поводу критики… Всем, кто меня когда-то критиковал, этим клипом я объявляю амнистию.

В своем Twitter Кикроров пообещал: если за две недели клип наберет более 3 миллионов просмотров, то он обязательно снимет продолжение.