«Поющие города» снова приедут в Солигорск и Слуцк

Телеканал СТВ открывает второй сезон проекта «Поющие города». 27 сентября съёмочная группа телеканала приедет с кастингом в Слуцк и Солигорск.

Как сообщается на сайте телеканала сtv.by, музыкальный проект посетит 42 города Беларуси. К участию допускаются лица старше 16 лет, которые умеют петь или танцевать. Танцоры и танцевальные коллективы будут рассматриваться в качестве художественного дополнения к вокальным номерам.

По предварительной информации организаторов, в Слуцке кастинг пройдёт в 12 часов в Городском доме культуры, в Солигорске – во Дворце культуры в 17 часов.

http://kurjer.info/2013/09/25/poyushhie-goroda-snova-priedut-v-soligorsk-i-sluck/

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