Полина Гагарина: Юзари и Маймуна чудесны, очень расстраиваюсь, что они не прошли в финал «Евровидения»

Новости Беларуси. Пункт пропуска на «Евровидение-2015» для белорусов закрыт. В Вене подвели итоги первого полуфинала международного песенного конкурса.

В голосовании принимали участие зрители и профессиональное жюри.

Из 16 стран участниц лишь 10 получили право выступить в финале. Белорусскому дуэту «Юзари и Маймуна», исполнившему композицию «Time», не удалось набрать нужного количества голосов.

Таким образом, наши исполнители завершили свое участие в конкурсе. Однако их выступление получило высокую оценку коллег по сцене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из первого полуфинала удачный шаг к победе сделали представители Албании, Армении, Румынии, Венгрии, Греции, Эстонии, Грузии, Сербии, Бельгии и России.

Полина Гагарина, представительна России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2015»:

Они чудесны. Я очень расстраиваюсь, что они не прошли. Песня невероятно достойная, я ее пела по кругу. Просто каждый день она сидела у меня в голове. Я думаю, что она будет иметь невероятный успех в Беларуси и в России. Я надеюсь. Она, правда, очень классная.

После первого полуфинала букмекеры повысили шансы Полины Гагариной на победу, сейчас ей прочат третье место. Еще один фаворит «Евровидения» – обаятельная представительница Сербии.

Бояна Стаменов, представительница Сербии на международном песенном конкурсе «Евровидение-2015»:

Секрет успеха – любить то, что ты делаешь. А я люблю петь. Кроме того, мне очень помогает чувство юмора здесь. Все вокруг уже ждут, что смешного я скажу в следующий раз. Я очень волновалась, но сказала себе: пение – то, что я умею делать лучше всего. Такой настрой помогает.

Сегодня на арене «Винер Штадхалле» проходят репетиции второго полуфинала.