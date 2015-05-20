Полина Гагарина: Юзари и Маймуна чудесны, очень расстраиваюсь, что они не прошли в финал «Евровидения»

Новости Беларуси. Пункт пропуска на «Евровидение-2015» для белорусов закрыт. В Вене подвели итоги первого полуфинала международного песенного конкурса.
В голосовании принимали участие зрители и профессиональное жюри.
Из 16 стран участниц лишь 10 получили право выступить в финале. Белорусскому дуэту «Юзари и Маймуна», исполнившему композицию «Time», не удалось набрать нужного количества голосов.
Таким образом, наши исполнители завершили свое участие в конкурсе. Однако их выступление получило высокую оценку коллег по сцене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из первого полуфинала удачный шаг к победе сделали представители Албании, Армении, Румынии, Венгрии, Греции, Эстонии, Грузии, Сербии, Бельгии и России.
Полина Гагарина, представительна России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2015»:
Они чудесны. Я очень расстраиваюсь, что они не прошли. Песня невероятно достойная, я ее пела по кругу. Просто каждый день она сидела у меня в голове. Я думаю, что она будет иметь невероятный успех в Беларуси и в России. Я надеюсь. Она, правда, очень классная.
После первого полуфинала букмекеры повысили шансы Полины Гагариной на победу, сейчас ей прочат третье место. Еще один фаворит «Евровидения» – обаятельная представительница Сербии.
Бояна Стаменов, представительница Сербии на международном песенном конкурсе «Евровидение-2015»:
Секрет успеха – любить то, что ты делаешь. А я люблю петь. Кроме того, мне очень помогает чувство юмора здесь. Все вокруг уже ждут, что смешного я скажу в следующий раз. Я очень волновалась, но сказала себе: пение – то, что я умею делать лучше всего. Такой настрой помогает.
Сегодня на арене «Винер Штадхалле» проходят репетиции второго полуфинала.
Всего по результатам двух полуфиналов будут отобраны 20 лучших исполнителей. Они выступят в финале «Евровидения» 23 мая.