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Показ круизных костюмов на Французской Ривьере

27 июня 2011 08:43
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Домом моды Диор и дизайнер Карл Лагерфельд организовали показ мод не на сцене, и не среди декораций, а около шикарного отеля на Французской Ривьере.

Мероприятие происходило как в летнем кафе. Среди гостей - французская певица и жена актера Джонни Деппа Ванесса Паради.

Фото. Певица Ванесса Паради

Сам показ был посвящен моделям одежды для круизов на сезон-2011-2012.
В последние годы фэшн-бизнес, который пережил кризис, пробует присоединиться к самым разнообразным направлениям и удовлетворить разнообразные потребности публики.

Эпоха, когда мода что-либо диктовала, скорее всего, отошла в прошлое. Теперь один и тот же дизайнер пробует охватить необъятное, работая на разные фэшн-лейблы и разные секторы потребительского рынка. Тот же самый Карл Лагерфельд работает и во Франции, и в Германии, шьет и дешевые, и дорогие модели.

 

Kлип электро-дэнс команды Munk (Германия-Италия) – "Keep my
secret"/ "Сохрани мой секрет" (2011)

Фото. Показ мод на Французской Ривьере

Фото. Показ мод на Французской Ривьере

Фото. Показ мод на Французской Ривьере

 

# Музыка

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