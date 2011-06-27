Показ круизных костюмов на Французской Ривьере

Мероприятие происходило как в летнем кафе. Среди гостей - французская певица и жена актера Джонни Деппа Ванесса Паради.
Сам показ был посвящен моделям одежды для круизов на сезон-2011-2012.
В последние годы фэшн-бизнес, который пережил кризис, пробует присоединиться к самым разнообразным направлениям и удовлетворить разнообразные потребности публики.
Эпоха, когда мода что-либо диктовала, скорее всего, отошла в прошлое. Теперь один и тот же дизайнер пробует охватить необъятное, работая на разные фэшн-лейблы и разные секторы потребительского рынка. Тот же самый Карл Лагерфельд работает и во Франции, и в Германии, шьет и дешевые, и дорогие модели.
Kлип электро-дэнс команды Munk (Германия-Италия) – "Keep my
secret"/ "Сохрани мой секрет" (2011)