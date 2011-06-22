Kid Rock о Moby: С этим парнем инопланетяне контактируют 2 раза в день. Как еще можно объяснить его музыку?

Сегодня у нас в гостях последний философ поколения MTV Moby. Moby очень странный тип: он не ест животных, стрижет сам себе лысину ножницами и ведет личный дневник, который доступен всем и каждому в сети интернет.

Moby очень умный, позитивно умный. И все его мысли в совокупности - это целая философия. Moby ни с кем не ругается и всегда остается добрым. За это его часто недолюбливают, а иной раз откровенно издеваются, считая его “слегка того”, а он в свою очередь читает Достоевского, цитирует Чехова, плачет, слушая музыку, и жутко смущается, когда его называют гением.

Начав с того, что называется электронным панком, Moby неожиданно стал музыкальной иконой, гуру для молодого поколения. А нарисованные его рукой мультяшки-клипы в тандеме с волшебной музыкой в буквальном смысле гипнотизируют и увлекают за собой, погружая в невероятный мир Moby.

На пресс-конференции перед концертом Moby отвечал на вопросы журналистов: рассказал о том, что авиакомпания потеряла его багаж, и о том, что вдохновляет на создание музыки, рассуждал о будущем человеческой цивилизации и причинах своего переезда из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Казалось, на все вопросы у него есть взвешенные и рассудительные ответы, однако нам удалось поставить его своим вопросом в тупик:

Вы классный музыкант, а умеете ли петь? Часто поете? Может быть бы вы спели сейчас?

Moby: Спеть прямо сейчас? Нет, я стесняюсь, не могу. Может рождественскую песенку? Но сейчас июнь. Извините, я очень стесняюсь. Солистка, которая поет у меня в группе, с удовольствием пела бы для вас хоть целый час. Она это любит, а я по природе очень стеснительный.

Хаус-новатор, изобретатель техно-панка, неизбежный изобретатель саундтреков, а еще истинный музыкант и полноценный композитор — это лишь некоторые стороны личности Moby. Он всегда путешествовал по несовместимым, несоединяемым музыкальным территориям с ненасытной жаждой свежего звучания и ментальной энергии. Он один из истинных представителей особого восприятия с возможностью глубокого проникновения в людские сердца, а порой и души.

Lady Gaga: Moby классный. Он не такой, как все остальные мировые звезды. Он сам очень близок обычным людям, а мысли его далеко впереди всего человечества. Говорят, ночью к нему приходит Моцарт и диктует ноты. Мне бы хотелось в это верить.

Pink: Он не от мира сего: он не тусуется, не пьет. За ним не охотятся прапарацци лишь потому, что он всегда им улыбается, а это их бесит. Moby выпустил уже 10 альбомов и все они у меня есть.

Kid Rock: С этим парнем инопланетяне контактируют 2 раза в день. Я вам точно говорю. Как еще можно объяснить его музыку? Такое не могло быть написано на Земле.

Псеводним Moby Ричард Мелвилл взял себе в честь книги «Моби Дик», автору которой, Герману Мелвиллу, Moby приходится внучатым племянником. Его сингл «Go», построенный на сэмплах из фильма «Твин-Пикс» попал в первую десятку британского чарта. Однако вышедший в 99 альбом «Play» стал настоящей бомбой и разошелся тиражом более 10 миллионов. В добавок к этому музыка Moby оказалась востребованной в рекламе. Не нашлось и трека с «Play», который бы не стал саундтреком к какому-нибудь ролику. Его песня «Extreme Ways» звучит в титрах всех трех фильмов про Джейсона Борна. А вот один из треков к «Матрице», который повсеместно приписывают Moby, его авторству не принадлежит.

Moby умеет играть на огромном количестве музыкальных инструментов: от классической гитары до Roland СD-303. Он ремикшировал работы практически всех известных звезд современной музыки. Секрет Moby в том, что он обладает действительным талантом, который не оставляет равнодушным практически никого.

Что нужно чтобы стать Moby? Не смотри телевизор, делай музыку, трать свои деньги на оборудование, а не на еду, наркотики, видеоигры или что-то вроде этого. Не бойся экспериментов: делай все, что тебе угодно.