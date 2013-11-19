Победителя телепроекта канала СТВ «Поющие города» выберут телезрители с помощью смс-голосования

Новости Беларуси. Какой город станет самым поющим в этом году? Интрига второго сезона телепроекта канала СТВ «Поющие города» скоро разрешится. В эти минуты во Дворце Республики проходит финальное шоу. Лучшие конкурсанты из двадцати городов страны и их наставники — звезды белорусской эстрады — волнуются в ожидании результатов. Дмитрий Боярович — о закулисье финала.

Чтобы выбрать талантливую и творческую двадцатку профессиональному жюри пришлось буквально исколесить страну. Посетив 42 города. Певцов или тех, кто себя такими считает, слушали мэтры. Кто-то брал талантом. Кто-то настойчивостью, сообщили в программе

Лучшие из лучших сегодня готовились к финальному шоу. Для них – это уникальная возможность показать себя на большой столичной сцене. Группа «Лайт кид», например, по совету своих старших товарищей впустую не тратит ни минуты. Вот и мы застали их во время репетиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бонус нынешнего проекта – приглашенные звезды. Вести “Поющие города” специально из Москвы прилетела Алена Свиридова. От предложения поменять амплуа на один вечер певица не отказалась. Говорит, проект СТВ – по-настоящему народный. И любимый. Именно поэтому перед выходом на сцену – как говорится, «бьется так сердечко».

Алена Свиридова, заслуженная артистка России:

Я всегда переживаю за конкурсантов. Я помню себя в этот момент. Состояние мандража, ужаса. Потом раскрепощения, полета на сцене.

В соседней гримерке на сцену выйти готовятся ведущие белорусские. - Антон Мартыненко и Ирина Хануник-Ромбальская.

Победителя выберут телезрители с помощью смс-голосования. Такой народный метод соответствует духу проекта. Притом, в прошлый раз он как говориться зашел на ура. Плюс: признание зрителей - едва ли не главное, для чего артист выходит на сцену.

Ну а телезрители о том, какой город стал самым музыкальным, узнают совсем скоро. Финал покажет телеканал СТВ.

Дмитрий Боярович, Андрей Новгородцев, СТВ