Международный фестиваль «Alfa Jazz in Minsk-2013» открылся в Минске

Новости Беларуси. Минск на пять дней стал большой джазовой площадкой. Столица Беларуси принимает международный фестиваль «Alfa Jazz in Minsk-2013». В эти минуты на его открытии выступают шесть феноменальных солистов из Алабамы, способных голосом воспроизводить звук любого музыкального инструмента. Это знаменитая группа «Take Six».

А молодые джазмены смогут побывать на мастер-классах мировых звезд джаза из США, Литвы, Великобритании, Кубы, Израиля и многих других стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рой Янг, исполнитель блюза и джаза (Ямайка):

Джаз – этот великолепная музыка. Он становится все более популярным, причем даже среди молодежи, которая все чаще отдает ему предпочтение, а не поп-музыке.

Два месяца назад, когда я приезжал в Минск с концертом, то был очень удивлен. Молодые люди пели со мной даже очень старые произведения. А потом выстроились в очередь за автографом. Я был растроган до слез.