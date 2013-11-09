Фестиваль джазовой музыки прошел в поселке Чисть Молодечненского района

Новости Беларуси. Фестиваль джазовой музыки в очередной раз собрал поклонников в поселке Чисть Молодечненского района. Насыщенную программу, сочетающую в себе африканские и европейские мотивы, представил биг-бэнд Национального академического концертного оркестра под управлением Михаила Финберга. Билеты на концерт были распроданы задолго до музыкального праздника.

К слову, жители поселка Чисть уже второй год подряд смогли насладиться джазовым фестивалем. 8 ноября они услышали произведения, которые биг-бэнд исполнял на знаменитых европейских площадках, а также новые произведения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Михаил Финберг, народный артист Беларуси, художественный руководитель Национального академического концертного оркестра Республики Беларусь:

Мы сюды прыязджаем ужо другі раз на фестываль джазу. Мы бачым, што тут жывуць вельмі адукаваныя людзі, вельмі прыгожыя. Я адчуваю, што тут жывуць тыя людзі, якім падабаецца мастацтва джазу, сучаснага джазу.

Филипп Шутов, житель Минска:

Мы очень любим на такие фестивали, концерты ездить. В Минске на них мы тоже бывали и когда узнали, что тут, недалеко от Молодечно, такие вещи проходят, то решили не пропускать.

Екатерина Шутова, жительница Минска:

Это хороший национальный, я бы даже сказала, мировой уровень.

Галина Ильчук, жительница поселка Чисть Молодечненского района:

Финберг мне нравится. Он приезжает сюда уже не первый раз, его концерты я посещаю и с удовольствием. Сегодня пришла еще раз его послушать.