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Победительница проекта «Поющие города-3» Анастасия Лейкина поборется за право участия в «Славянском базаре в Витебске»

14 ноября 2014 10:25
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Новости Беларуси. Шанс попасть на «Славянский базар» получила победительница третьего сезона народного шоу телеканала СТВ «Поющие города» Анастасия Лейкина. Она вошла в пятерку вокалистов северного региона, которые поборются за право представить Беларусь в конкурсе молодых исполнителей.

Идея участия в  отборе у Анастасии появилась после победы в проекте телеканала СТВ.

Александр Сидоренко, директор дирекции фестиваля «Славянский базар в Витебске»:
Учитывая, что она участвует сейчас в одном из конкурсов, мы заранее, заочно провели такое прослушивание, познакомились с ее материалами. И, учитывая ее данные, жюри приняло решение включить ее тоже в состав пяти представителей Витебской области на финальный отбор. Я надеюсь, что она, возможно, пройдет дальше и станет представителем страны.

Выпадет ли Анастасии Лейкиной шанс представить Беларусь на «Славянском базаре» в 2015 году, станет известно в ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Музыка # Славянский базар в Витебске-2014 # Александр Сидоренко

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