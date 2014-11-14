Музыкальную премию за саундтрек к фильму «Следы Апостолов» получит белорусский певец, поэт и композитор Феликс Луцкий

Феликс, Вы уроженец Витебска, но уже какое-то время живёте в Америке, в Нью-Йорке.

Феликс Луцкий, шансонье:

Это был 1991 год, мама сказала: «Нужно ехать!», и мы поехали. Так меня туда и «занесло». Я там работаю. Но мне бы хотелось бы, по возможности, вернуться на родину.

Сейчас у Вас есть хорошая причина побыть на Родине - это получение Национальной музыкальной премии за саундтрек к фильму «Следы Апостолов». Как так получилось, что живя в Нью-Йорке, в Бруклине, написав композицию, она становится заглавным треком и получает такую награду?

Феликс Луцкий, шансонье:

Продюсер фильма «Следы Апостолов» Виктор Лобкович через моих друзей, с которыми я в Минске играл в КВН, обратились ко мне с просьбой попробовать написать музыку к кино. Я написал музыку у кино. Очень много попыток было, очень много дублей. Я подумал, что ничего уже у меня не получится. Но уже где-то на двадцатый или двадцать второй раз все подошло и им настолько понравилась музыка, что они решили написать еще и песню.

Через очень много инстанций должна пройти эта песня , чтобы понравиться не одному человеку, а большому количеству людей. Когда тебе честно говорят: «Это не то, это не то, не то…», ты думаешь, что уже всё, ты просто не создан для этого. И когда я получил «добро», я был… просто выше, чем звёзды.

Элла, тяжело ли быть супругой, половинкой творческого мужчины?

Элла Френкель, супруга:

Честно говоря, помогаю, чем могу.

Феликс Луцкий, шансонье:

Элла - моя поддержка. Если не 40, не 60%, то могу точно сказать, что 50% моего успеха и того, что происходит сейчас со мной в последние годы - это Элла.

КВН. Говорят, что бывших КВН-щиков не бывает. Насколько это правда, и насколько это помогает?

Феликс Луцкий, шансонье:

КВН помогает мне во многом. Во-первых, моя работа за океаном связана с проведением множества торжеств - свадьбы, юбилеи, дни рождения… Я такой жизнерадостный мальчик! Все это исходит от моих родителей, а потом уже КВН.

Говорят, что шансон - это жанр для людей-эмигрантов, которые уехали за границу и скучают по родине. Тяжело ли работать за океаном?

Феликс Луцкий, шансонье:

Конечно, тяжело зарабатывать себе «на хлеб». Но что такое шансон? Шансон - это городской романс. В первую очередь - это тексты. Чтобы он дошел до слушателя он должен быть совершенно не похожим на попсовые песни о любви, дружбе, жизни… Все же есть разница! Я не могу сказать, что «за океаном» можно заработать на шансоне, поэтому все артисты жанра «шансон» потихонечку начинают эмигрировать «из океана» назад.

В Минске у Вас был концерт. Как принимала Вас публика, что Вы почувствовали?

Феликс Луцкий, шансонье:

Сольный концерт был ошеломляющим. Честно слово: я не ожидал. Особенно для меня был до боли в сердце один момент, когда концерт уже закончился, и когда все зрители, которые пришли встали и 30 минут не отпускали меня со сцены. Я прослезился. Мне было настолько приятно! 30 минут я пел «на бис» для людей, которые видели меня в первый раз. Значит, у нас получилось взаимопонимание - это то, к чему я всегда стремлюсь. Я не хочу, чтобы зритель «обалдел» от моего голоса, я не обладаю большими вокальными данными. Шансон, это жанр, где зритель должен услышать не только твой голос, но и почувствовать твою душу.