Продюсер команды Могилевской области проекта «Поющие города-3» Андрей Калина и участник проекта Алексей Кулешов на СТВ

В субботу в 20.10 на телеканале СТВ состоится первый полуфинал шоу «Поющие города-3». В студии программы «Утро. Студия хорошего настроения» - продюсер команды из Могилевской области проекта «Поющие города-3» Андрей Калина и один из шести участников его команды Алексей Кулешов.

Андрей, Вы не зря остановили свой выбор на Могилевской области?

Андрей Калина, продюсер команды из Могилевской области проекта «Поющие города-3»:

Да, я думаю, дом и стены помогают. На самом деле я родился в Могилеве, вырос там и только 10 лет живу в Минске. Поэтому я попросил, чтобы меня отправили в Могилевскую область телеканала, и совершенно не жалею об этом - Могилевская область полна талантов!

Вы знали, что Могилевская область самая поющая

Андрей Калина, продюсер команды из Могилевской области проекта «Поющие города-3»:

Это было не так уж и важно. Важен тот результат, который будет всем преподан.

Вы не первый год в проекте. Что можете о нем сказать?

Андрей Калина, продюсер команды из Могилевской области проекта «Поющие города-3»:

В первом сезоне было сомнение. Могу сказать, что принципиально проект изменил свой формат и, на мой взгляд, творческая часть серьезно улучшилась.

Алексей, Вы впервые участвуете в конкурсе, или соревнуетесь с самого начала?

Алексей Кулешов, участник проекта «Поющие города-3»:

Не впервые. Когда этот проект только стартовал, я пошёл на кастинг первого сезона. Тогда еще в Могилёве в свою команду набирала участников Алёна Ланская. К сожалению, так получилось, что не прошёл. На второй сезон особо не было времени. А вот на третий… Что-то почувствовал и подумал: «Дай-ка, схожу!»

Вы решили исполнить песню группы «Моральный кодекс». Что же Вас заставило сделать такой выбор? Ведь нынешняя молодежь поет совершенно другие песни.

Алексей Кулешов, участник проекта «Поющие города-3»:

Андрей Калина, продюсер команды из Могилевской области проекта «Поющие города-3»:

Оно не зависит от того, когда она была популярна. Если это известный хит, который когда-то был «бешено» популярен то он будет исполняться еще через много лет.

А нет такой опасности, что Мазаев исполнил ее лучше и тебя будут постоянно сравнивать с ним. Легко ли попасть в песню?

Алексей Кулешов, участник проекта «Поющие города-3»:

Стоит привнести что-то свое, чтобы тебя никто не сравнивал.

Андрей Калина, продюсер команды из Могилевской области проекта «Поющие города-3»:

Говоря о своем подопечном, я скажу, что рок-н-ролл - вечен и песня «До свидания, мама» - это конкретный рок-н-ролл, потому как петь ее будут еще через много лет. К тому же тема «мамы» - очень актуальна, она никуда не исчезнет. Наверное, в первые сезоны он не прошёл, потому что ему тогда было совсем мало лет - всего лишь четырнадцать, сегодня ему - шестнадцать. Это такая нижняя планка для участников проекта «Поющие города-3», но для его возраста очень удивителен такой низкий мужской тембр, который очень выгодно отличает его от ровесников. Плюс еще некая природная музыкальность. Я думаю, что тут физиологические и психо-физические качества слились воедино. Надеюсь, что у Леши будет большое будущее! Тем более, что он этим занимается профессионально.

Можно идти на сцену и в детском возрасте. Есть множество проектов, где поют дети и по окончанию этих проектов, они поют на сцене.

Алексей, у тебя есть какая-то планка, которую ты хочешь достигнуть, скажем, к 25-летию, и насколько ты готов это делать?

Алексей Кулешов, участник проекта «Поющие города-3»:

Развиваться нужно каждому. Нет предела совершенству. Это, пожалуй, основная цель: развиваться, развиваться, развиваться…

Андрей Калина, продюсер команды из Могилевской области проекта «Поющие города-3»:

Я думаю, что артист должен расти вместе со своими поклонниками, постоянно развиваться, меняться, и тогда он будет интересен. Рядом с артистом должны быть люди, которые заинтересованы в его росте. И есть очень много различных факторов, которые позволяют артисту держаться «на плаву» продолжительное время. Если какие-то определенные человеческие качества не получили своего развития в детском возрасте, то уже во взрослом возрасте, их уже сложно будет развить…