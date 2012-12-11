Диана Арбенина: Я родилась в Воложине, часто приезжала к бабушке на переулок Саперный в Борисове, теперь приезжаю в гости к папе в Минск

Новости Беларуси. Диана Арбенина лидер рок-группы «Ночные снайперы» накануне концерта в Минске встретилась со студентами исторического факультета Белорусского государственного университета. Певица охотно рассказала о творчестве, родине, детях, любимой литературе и музыке.

Диана Арбенина, певица, лидер рок-группы «Ночные снайперы»:

Родина – это ощущение того, что я дома. Вообще это с возрастом приходит. Я очень редко бываю на своей родине. Я родилась в Воложине, часто приезжала к бабушке на переулок Саперный в Борисове, теперь я приезжаю в гости к своему папе в Минск. Кстати, после концерта я как раз к нему и поеду. Завтра собираюсь целый день прошататься по городу, по местам детства, а это проспекты, кинотеатры, Троицкое предместье и Серебрянка.

Белорусским поклонникам рок-певица презентовала новый альбом «4». Во время пресс-конференции Диана призналась: с белорусской рок-музыкой знакома поверхностно.

Диана Арбенина, певица, лидер рок-группы «Ночные снайперы»:

Я не очень хорошо знаю белорусскую рок-музыку. Знакома с творчеством группы «J:Moрс». Вообще же мне нравится белорусская фольклорная музыка. Славяне остались славянами. Я думаю, что музыка и в России, и в Беларуси развивается в равной степени. Для нас, стран бывшего Советского Союза, фольклорная музыка естественнее, чем рок-н-ролл.

Как признаётся Арбенина, в последнее время круг общения заметно сузился, особенно после рождения детей. В 2010 певица родила двойняшек: мальчика Артёма и девочку Марту.

Диана Арбенина, певица, лидер рок-группы «Ночные снайперы»:

Вообще если говорить про людей, то мой круг общения в последнее время очень сузился, особенно после рождения детей. Все больше друзей уходят, и все меньше новых людей появляется возле меня. Одиночество встает сейчас передо мной большими стенами. Дети научили меня терпимости и терпению. Воспитывать двоих детей в одно и то же время – это большой урок. Когда твоя дочь хочет сама одеваться и одевает трусы и колготки 20 минут – очень тяжело ждать, особенно если ты привык быстро делать и думать. Когда рождаются дети многое переворачивается, и ты понимаешь, что ты еще ничего не сделал. Именно тогда начинается другая жизнь. Я родила в 35 лет и поняла, что тоже ничего не сделала. Сейчас я уже три года живу совершенно другой жизнью. Рождение детей стоит того, чтобы на время бросить музыку и потом опять к ней вернуться.