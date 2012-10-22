Победители кастинга проекта «Поющие города»

Список городов, фамилий победителей кастингов и кураторов (белорусских исполнителей, которые родом из этого города).
Рогачев:
Стас Гречко
Валерия Козлова
Яна Яковлева
Елизавета Рожкова
Куратор - группа «Лас-Вегас»
Жлобин:
Taxa Paxan
Алексей Козловский
Куратор – певица Наталья Тамело
Светлогорск:
Егор Шаранков
Карина Михальченко
Юлия Кисель
Дэнс-группа «Вояж»
Куратор – певица Ирина Видова
Речица:
Любовь Капшай
Куратор - группа «Open Space»
Калинковичи:
Александр Комленок
Игорь Комленок
Ольга Поташко
Анна Лупач
Марина Морозова
Наталья Ивлева
Куратор – певец Александр Сухарев
Мозырь:
Денис Вершенко
Куратор – певица Аура
Гомель:
Василий Журавлёв
Дмитрий Лозбенев
Алена Головань
Куратор – певица Анастасия Винникова
Полоцк:
Наталья Курилович
Виктор Савицкий
Куратор - певица Леся Кодуш и певец Слава Нагорный
Новополоцк:
Максим Евсюков
Куратор – певец Петр Елфимов
Глубокое:
Жанна Нарицына
Татьяна Китова
Куратор – певица Натана
Поставы:
Юлия Жидкая
Куратор – певица Виктория Алешко
Лепель:
Дина Гринь
Куратор – певица Дария
Орша:
Дмитрий Северинов
Иван Лобацевич
Сергей Ненашев
Куратор – певица Венера
Витебск:
Группа «Fusion»
Куратор – певица Лариса Грибалева
Лунинец:
Народный ансамбль песни и музыки «Шляхтичи»
Куратор – дуэт «Александра и Константин»
Пинск:
Дуэт Гоша и Маша
Куратор – певица Анна Шаркунова
Ивацевичи:
Александра Бонда
Никита Мирзоев
Куратор – певица Ольга Плотникова
Барановичи:
Мария Лебедь
Елизавета Войтуль
Куратор – певица Гюнешь
Береза:
Екатерина Муратова
Куратор – группа «Цвет Алоэ»
Кобрин:
Сергей Шишко
Андрей Карпенко
Марина Рогащук
Дарья Масалова
Куратор – певица Доменика
Брест:
Группа «USHUAIA»
Куратор – группа «NUTEKI»
Слоним:
Игорь Дударчик
группа «Новый стиль»
Куратор – певец Саша Немо
Волковыск:
Дарья Телеш
Куратор – певица Галина Шишкова
Мосты:
Анастасия Сапежинская
Куратор – певица Елена Гришанова
Лида:
Ксения Молочко
Ирина Соломина
Павел Копылов
Галина Пивоварчик
Екатерина Климович
Куратор – группа «Litesound»
Новогрудок:
Валерия Садовская
Куратор – певица Елена Волошина
Сморгонь:
Мария Лайковская
Куратор – певица Анна Благова
Гродно:
Сергей Латыш
Дарья Шульгина
Мария Аббасова
Евгений Маковецкий
Куратор – певец Александр Патлис
Горки:
Кристина Гуцева
Кристина Веревкина
Валерия Буйкевич
Куратор – певица Тани Фаредо
Шклов:
Илья Семенов
Полина Симакова
Куратор – певец TEO
Кричев:
Александр Столяров
Татьяна Попасова
Ольга Горничар
Артём Маслов
Куратор – певец дядя Ваня
Быхов:
Анастасия Куприянцева
Анна Баранкевич
Екатерина Перуновская
Дмитрий Родак
Хореографический ансамбль танца «Встреча»
Куратор – певица Светлана Агарвал
Осиповичи:
Ксения Кубина
Куратор – певица Искуи Абалян
Бобруйск:
Александра Тихонова
Мария Хлань
Ирина Ключко
Ксения Мухаметова
балет «ЛОТОС»
Куратор – группа «Лермонт»
Могилев:
Валерия Грибусова
дуэт «Green Purple»
Дина Гомонова
Куратор – певица Алена Ланская
Молодечно:
Валерия Дасюкевич
Дмитрий Белов
Сергей Подкас
Анастасия Клепча
Вероника Савицкая
Куратор – певица Нина Богданова
Вилейка:
Дуэт «Братья славяне»
Куратор – певец Валерий Скорожонок
Солигорск:
Полина Дударева
Владислав Попок
Куратор – певец Герман
Слуцк:
Игорь Жовнерик
Игорь Уренцев
Татьяна Сукорская
Анастасия Макареня
Куратор – группа «ATLANTICA»
Жодино:
Анастасия Юревич
Куратор – певец Георгий Колдун
Борисов:
группа «Sun Road-21» и Ромио Лавли
Куратор – певец Виталий Карпанов (группа «Дрозды»)
Минск:
Филипп Смелов
Мухамед Каджаров
Вероника Шаманова
Куратор – певец Александр Солодуха
Сейчас представители каждого из городов репетируют вместе с куратором - они исполнят в полуфинале его хит. А в финале выберут Самый поющий город Беларуси!