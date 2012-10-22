Победители кастинга проекта «Поющие города»

Список городов, фамилий победителей кастингов и кураторов (белорусских исполнителей, которые родом из этого города).

Рогачев:

Стас Гречко

Валерия Козлова

Яна Яковлева

Елизавета Рожкова

Куратор - группа «Лас-Вегас»

Жлобин:

Taxa Paxan

Алексей Козловский

Куратор – певица Наталья Тамело

Светлогорск:

Егор Шаранков

Карина Михальченко

Юлия Кисель

Дэнс-группа «Вояж»

Куратор – певица Ирина Видова

Речица:

Любовь Капшай

Куратор - группа «Open Space»

Калинковичи:

Александр Комленок

Игорь Комленок

Ольга Поташко

Анна Лупач

Марина Морозова

Наталья Ивлева

Куратор – певец Александр Сухарев

Мозырь:

Денис Вершенко

Куратор – певица Аура

Гомель:

Василий Журавлёв

Дмитрий Лозбенев

Алена Головань

Куратор – певица Анастасия Винникова

Полоцк:

Наталья Курилович

Виктор Савицкий

Куратор - певица Леся Кодуш и певец Слава Нагорный

Новополоцк:

Максим Евсюков

Куратор – певец Петр Елфимов

Глубокое:

Жанна Нарицына

Татьяна Китова

Куратор – певица Натана

Поставы:

Юлия Жидкая

Куратор – певица Виктория Алешко

Лепель:

Дина Гринь

Куратор – певица Дария

Орша:

Дмитрий Северинов

Иван Лобацевич

Сергей Ненашев

Куратор – певица Венера

Витебск:

Группа «Fusion»

Куратор – певица Лариса Грибалева

Лунинец:

Народный ансамбль песни и музыки «Шляхтичи»

Куратор – дуэт «Александра и Константин»

Пинск:

Дуэт Гоша и Маша

Куратор – певица Анна Шаркунова

Ивацевичи:

Александра Бонда

Никита Мирзоев

Куратор – певица Ольга Плотникова

Барановичи:

Мария Лебедь

Елизавета Войтуль

Куратор – певица Гюнешь

Береза:

Екатерина Муратова

Куратор – группа «Цвет Алоэ»

Кобрин:

Сергей Шишко

Андрей Карпенко

Марина Рогащук

Дарья Масалова

Куратор – певица Доменика

Брест:

Группа «USHUAIA»

Куратор – группа «NUTEKI»

Слоним:

Игорь Дударчик

группа «Новый стиль»

Куратор – певец Саша Немо

Волковыск:

Дарья Телеш

Куратор – певица Галина Шишкова

Мосты:

Анастасия Сапежинская

Куратор – певица Елена Гришанова

Лида:

Ксения Молочко

Ирина Соломина

Павел Копылов

Галина Пивоварчик

Екатерина Климович

Куратор – группа «Litesound»

Новогрудок:

Валерия Садовская

Куратор – певица Елена Волошина

Сморгонь:

Мария Лайковская

Куратор – певица Анна Благова

Гродно:

Сергей Латыш

Дарья Шульгина

Мария Аббасова

Евгений Маковецкий

Куратор – певец Александр Патлис

Горки:

Кристина Гуцева

Кристина Веревкина

Валерия Буйкевич

Куратор – певица Тани Фаредо

Шклов:

Илья Семенов

Полина Симакова

Куратор – певец TEO

Кричев:

Александр Столяров

Татьяна Попасова

Ольга Горничар

Артём Маслов

Куратор – певец дядя Ваня

Быхов:

Анастасия Куприянцева

Анна Баранкевич

Екатерина Перуновская

Дмитрий Родак

Хореографический ансамбль танца «Встреча»

Куратор – певица Светлана Агарвал

Осиповичи:

Ксения Кубина

Куратор – певица Искуи Абалян

Бобруйск:

Александра Тихонова

Мария Хлань

Ирина Ключко

Ксения Мухаметова

балет «ЛОТОС»

Куратор – группа «Лермонт»

Могилев:

Валерия Грибусова

дуэт «Green Purple»

Дина Гомонова

Куратор – певица Алена Ланская

Молодечно:

Валерия Дасюкевич

Дмитрий Белов

Сергей Подкас

Анастасия Клепча

Вероника Савицкая

Куратор – певица Нина Богданова

Вилейка:

Дуэт «Братья славяне»

Куратор – певец Валерий Скорожонок

Солигорск:

Полина Дударева

Владислав Попок

Куратор – певец Герман

Слуцк:

Игорь Жовнерик

Игорь Уренцев

Татьяна Сукорская

Анастасия Макареня

Куратор – группа «ATLANTICA»

Жодино:

Анастасия Юревич

Куратор – певец Георгий Колдун

Борисов:

группа «Sun Road-21» и Ромио Лавли

Куратор – певец Виталий Карпанов (группа «Дрозды»)

Минск:

Филипп Смелов

Мухамед Каджаров

Вероника Шаманова

Куратор – певец Александр Солодуха

Сейчас представители каждого из городов репетируют вместе с куратором - они исполнят в полуфинале его хит. А в финале выберут Самый поющий город Беларуси!