Певица с патологией зрения поразила жюри на кастинге проекта «Поющие города» в Минске

Новости Беларуси. День «Белой трости» 15 октября в мире. Он напоминает о проблемах людей с нарушением зрения. По статистике, каждые пять секунд в мире слепнет один человек.

На кастинг народного проекта «Поющие города» Анастасия Русович пришла по советам коллег, мол, такой талант должны увидеть и обязательно заметить. Как выяснилось, не зря. Симпатию судей буквально с первых нот Анастасия завоевала песней собственного сочинения. Музыкальный дар для нее – это своего рода вознаграждение. У нее врожденная патология зрения. Однако это не стало помехой творчеству.

Анастасия Русович:

Ничего сверхъестественного от кастинга не ждала. Получила огромное удовольствие от кастинга, было очень интересно показать кому-то свое творчество.

Поет и сочиняет музыку Анастасия с детства. Сразу исполняла хиты в автобусе по дороге в сад. Потом была звездой на школьных утренниках. А сейчас она мечтает о большой сцене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первую песню Анастасия написала в 15 лет. Конечно, о любви. Сейчас репертуар изменился. Анастасия исполняет и блюзовые, и лирические композиции. Но муза осталась та же. Это любовь. К жизни, к детям, к творчеству.

Анастасия Русович:

У меня в жизни, наверное, три самых любимых и любящих человечка – это мой супруг Игорь, 10-летняя дочка Полина и младший сынок Никита.

Эта любовь к детям, любовь к моим близким, к семье, наверное, толкает, рождает в моей голове эту музыку, эти стихи.

Удивительно, но у Анастасии нет музыкального образования. Она работает воспитателем в детском саду. Зрение не позволило профессионально освоить инструмент. На своем примере она доказывает, что музыка должна исходить из сердца, которое подскажет и правильную ноту, и нужное слово.