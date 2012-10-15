В гостях у Ольги Барабанщиковой: загородный дом, любимый питомец Крути и коллекция мягких игрушек

Ольга Барабанщикова – теннисистка, певица, телеведущая и просто эффектная женщина, которая своей жизнью доказывает, что если человек талантлив, он талантлив во всем. Год назад Оля закончила ремонт в своем долгожданном загородном доме, проявив себя еще и как дизайнер.

Ольга Барабанщикова, теннисистка, певица:

Каждый уголок задействован, он полезен.

Еще могу сказать, что меня предупреждали, что когда я перееду, может два варианта быть: либо я вернусь в квартиру, потому что кому-то подходит жизнь в тишине, размеренная, но если уже городской житель, то это будет не мое. В первую ночь я уехала на квартиру.



Чтобы было легче привыкнуть к жизни в новом доме, Ольга решила завести собаку. И вот: полугодовалый Крути – полноправный хозяин дома.

Ольга Барабанщикова, теннисистка, певица:

Имя я ему придумала, когда находилась на Гоа, потому что тогда как раз его мамочка должна родить. Я поняла, что мне нужно обязательно необычное имя, чтобы оно имело значение. Мы очень долго искали. В итоге выбирала между Ману и Крути. Ману связано с человеком. Но когда я привезла его домой, на второй день поняла, что ему подойдет Крути.

Ольга воплотила свою давнюю мечту – теперь у нее есть просторная кухня с островком. Оказывается, девушка – отличный кулинар.



Ольга Барабанщикова, теннисистка, певица:

Есть шкафчик для вина. Я его очень хотела.



В гостиной комнате один из углов занимает изысканный камин на настоящих дровах. А рядом на кресле расположились необычные мягкие игрушки – любимая коллекция Оли, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Ольга Барабанщикова, теннисистка, певица:

Они дизайнерские, ручной работы. Смешные, необычные. Мне они очень нравятся.

Эта комната – гордость хозяйки: именно здесь располагается домашний кинотеатр. Хотя домашним его сложно назвать. Ольга оборудовала кинозал профессиональной техникой.

Ольга Барабанщикова, теннисистка, певица:

Теперь добро пожаловать на мою небольшую, но очень симпатичную терраску. Здесь я провожу много времени: загораю, отдыхаю на гамаке, просто слушаю музыку.

Идеи ландшафта для участка возле дома Оле помогал воплощать профессиональный дизайнер. Вокруг много зелени, цветов и необычных деревьев.

Ольга Барабанщикова, теннисистка, певица:

Еще очень удобная штучка для тех, кто будет строить дом – это колонки на улице. Это очень удобно, если у вас нет переносной колонки, потому что можно выводить музыку с телевидения, которое находится внутри.



Ольга доказала: и на небольшом участке можно создать свой маленький Рай. Ведь в ее гостеприимный дом хочется возвращаться снова и снова.