Международный фестиваль искусств «Белорусская музыкальная осень» собрал в Минске белорусов со всего мира

Новости Беларуси. На сцене государственной филармонии звучит «Белорусская музыкальная осень». Это уже 38 Международный фестиваль искусств. Мастерством блеснут представители 15 стран. Впервые в этом году на форум пригласили белорусов со всего мира.

Погода, лучше сказать словами классика, «уж небо осенью дышало, короче становились дни». Как ни странно, но именно прихода такой поры особенно ждут поклонники Международного фестиваля искусств «Белорусская музыкальная осень» в Минске. Ведь этот фест действительно согревает. В этом году он проходит в 38 раз. Изюминка очередной встречи – форум «Белорусы мира».

Собрать выдающихся земляков-музыкантов со всей планеты – такой задачей задались организаторы фестиваля. Получилось.

Юрий Гильдюк, художественный руководитель Белорусской государственной филармонии:

Они – представители нашей страны, они несут нашу культуры, они несут наше музыкальное искусство людям, они говорят: об огромном наследии, которое есть в нашей стране.

Еще в 90-х Бэла Штэйнбук эмигрировала в Израиль. Но каждый раз она вновь и вновь спешит в Беларусь на родную сцену. Это как зарядиться энергией.

Бела Штэйнбук, пианистка (Израиль):

В Тель-Авиве после концерта ко мне всегда подходит публика. Люди говорят, что они были на экскурсии в Москве, Ленинграде, Минске. Такого города как Минск они просто не видели в жизни. Это приятно слышать. Но что их поразило? Эти просторы.

Дарья Бельцюкова сегодня живет в Нидерландах. Приглашение на фестиваль приняла с большим удовольствием. Ведь это – возможность встретиться с друзьями, погулять по родному городу. Специально приехала на несколько раньше, чтобы изучить новый облик современной столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дарья Бельцюкова, флейтистка (Нидерланды):

Внешний облик города очень позитивно изменился, он настраивает на жизненный тонус и заряд.

Уверяет: белорусская музыка – одна из самых популярных в мире.

Дарья Бельтюкова, флейтистка (Нидерланды):

Беларусь становится все более популярной, так скажем, в Европе.

Бела Штэйнбук, пианистка (Израиль):

В наших резюме написано: родилась в Бобруйске, закончила минскую 9-летку и консерваторию. Понимаете, это весь мир знает. Так почему бы не собираться. Я надеюсь, что это будет традицией.

Музыкальный марафон продлится до середине ноября. Впереди еще более 40 концертов. А это традиционные встречи с высокой музыкой, а также вечера органной музыки, джазовой и народной.