Белорусскому композитору Эдуарду Зарицкому исполнилось 70 лет

Новости Беларуси. Популярному белорусскому композитору Эдуарду Зарицкому 9 февраля исполняется 70 лет. С праздником заслуженного деятеля искусств, народного артиста Беларуси поздравил Президент. В творческом багаже Эдуарда Борисовича более полутысячи песен. «Прощальная гастроль», «Ночные костры», «Поверьте, девоньки» — эти мелодии напевало не одно поколение.

Его называют человеком индивидуального труда, говорят, композитора в нем воспитала армия, сам же маэстро уверяет: испорчен хорошей поэзией. Да и не только поэзией: библиотеке Эдуарда Борисовича позавидуют многие — и это лишь малая часть — перечитал все.

Эдуард Зарицкий, композитор, народный артист Беларуси:

Для меня каждая песня как сначала. Я как студент. Начинаю писать, весь опыт отбрасывается. В детстве осенило: надо на хороших поэтов писать — поэзия тебя вытянет.

А начиналось все в далекие 50-ые. Учился играть на скрипке - по настоянию родителей, смычком открывал старинные часы - по собственному желанию.

Эдуард Зарицкий, композитор, народный артист Беларуси:

Я для всех инструментов написал музыку, для всех практически, кроме одного. Это у меня как-то и с детства осталось. То есть в оркестре для скрипки есть, но сольной ни одной.

Потом были музыкальное училище и консерватория. Автор симфоний, концертов и сюит. Работал в ТЮЗе дирижером. Внушительное количество аранжировок, музыка для спектаклей, в том числе для Купаловского, а еще были кино и мультфильмы. Говоря об Эдуарде Зарицком нельзя не вспомнить КВН. Он член белорусской сборной и даже чемпион Союза. В день писал по несколько произведений: вальс, полька, джаз, рок.

Он много работал с Ярославом Евдокимовым, Яковом Науменко, недавно появился новый проект с Филиппом Киркоровым. А еще с недавних пор пишет музыку для детей.

Эдуард Зарицкий, композитор, народный артист Беларуси:

Это детская специфика, характер. Дети же, их не обманешь, им надо писать очень яркую музыку. Манной кашей сейчас кормить бесполезно.

Говорит, испорченный хорошей поэзией, останавливаться в свои 70 не намерен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.