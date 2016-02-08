В Мазоловской школе искусств открылся Музей музыкальных инструментов

В Мазоловском сельском доме культуры всё пропитано искусством. Стоит только переступить порог, как вы тотчас услышите чудесную музыку – это репетирует маленький ансамбль.

А пока одни инструменты издают чудесные звуки, другие с почетом располагаются в музее. Ведь они уже могут похвастаться огромным количеством сыгранных на них мелодий и поведать нам свою невероятную историю.

Одно из самых почетных мест в музее занимает старинный рояль. Вот уж точно настоящая гордость музыкальной школы. За свою 120-летнюю историю инструмент успел и во многих городах побывать, и немецкую оккупацию пережить, и в трудную минуту своих владельцев от смерти спасти.

Во время Великой Отечественной войны рояль у Поповых забрали немцы. Такой потери семья пережить не смогла бы. В этот момент инструмент «кормил» всю семью. В нем было спрятано золотое украшение, которое Нина Григорьевна время от времени меняла на еду.

Уже в послевоенные годы инструмент вместе с дочерью Нины Григорьевны переехал в Витебск. Голос рояля часто собирал возле себя интеллигенцию со всей округи.

Вот и сейчас уникальный рояль продолжает радовать слушателей своим прекрасным звучанием. И если раньше местные жители больше интересовались народной музыкой и инструментами, то сейчас у них появилась возможность прикоснуться к классическому искусству.

Творческие встречи у рояля обещают стать доброй традицией для Мазоловской музыкальной школы.