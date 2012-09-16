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16 сентября в 20.40 – второй полуфинал музыкального проекта «ХОРоШОУ» на телеканале СТВ

16 сентября 2012 13:38
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Новости Беларуси. Конкурс открывает новые таланты. 16сентября в 20.40 в эфире телеканала СТВ – второй полуфинал музыкального проекта «ХОРоШОУ». Первый состоялся накануне.

За титул «лучшего» борются коллективы из шести стран. Оценивает исполнительское мастерство хоров международное жюри. Помимо вокальных данных учитывается хореография, энергетика и харизма.

Сочетание песни и танца – одна из особенностей нового проекта «СТВ». Конкурсанты исполнят народный шлягер, песню соседней страны и один из мировых хитов.

Кто станет победителем, зрители узнают 22 сентября во время финала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Музыка # Проект «Дети - это ХороШОУ!»

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