Певец и звезда «Евровидения» Александр Рыбак – о Новом годе, подарках и проекте СТВ «Поющие города»

На вопросы ведущей программы «Большой завтрак» Ирины Хануник-Ромбальской отвечает певец, звезда «Евровидения» Александр Рыбак.

Ирина Хануник-Ромбальская:

Впереди нас ждут большие праздники: Рождество, Новый год. Скажи, как ты отмечаешь их. Может быть, как в детстве отмечал, пока не уехал из Минска?

Александр Рыбак:

В детстве Новый год был большим праздником. Он по-прежнему такой. Я помню, когда я приехал в 7 лет, очень удивился, что Дед Мороз по-прежнему в Норвегию ездил, чтобы привезти мне подарки.

Ирина Хануник-Ромбальская:

То есть у тебя был персональный, свой такой Новый год.

Александр Рыбак:

Да.

Ирина Хануник-Ромбальская:

А как вообще вы отмечали этот праздник? Была традиция ставить ребенка, чтобы он рассказал стишочек за подарок.

Александр Рыбак:

Мне ничего не нужно было, я требовал подарки. В Норвегии мои родители решили, что не только православное Рождество будем праздновать, но еще и норвежское. Чтобы мне легче было дружить.

Ирина Хануник-Ромбальская:

А традиции есть какие-то у вашей семьи? Такие, о которых можно рассказать, которые можно посоветовать.

Александр Рыбак:

Самая главная традиция – подарки, наверное. Я был рад, что не только на Новый год, но и на Рождество они есть. У нас вообще есть конкурс у кого больше подарков. Можно подумать, что это я захотел, но на самом деле папе нравится соревноваться. Он знает, что всегда выиграет. Потому что у него 90 учеников.

Ирина Хануник-Ромбальская:

То есть у кого больше подарков, тот выигрывает еще подарок?

Александр Рыбак:

Нет, просто ему приятно, что у него больше всего друзей. А после «Евровидения» я по-прежнему открываю подарки с Рождества 2012 года. Даже 2011-го.

Ирина Хануник-Ромбальская:

Саша, а что вообще стоит белорусам перенять из иностранных традиций? Есть такая традиция, которая тебя настолько впечатлила, понравилась?

Александр Рыбак:

Мне очень нравится рождественский календарь. Нельзя сказать, что это праздник, но весь декабрь мы делаем календарь с маленькими окошечками. И за каждым окном или шоколадка, или игрушка. Это больше всего для детей, но я тоже покупаю.

Ирина Хануник-Ромбальская:

То есть сейчас, в декабре, у тебя такой висит уже?

Александр Рыбак:

Да.

Ирина Хануник-Ромбальская:

А в этот Новый год что будешь делать, где планируешь его отметить? На концерте или, как ты любишь, с «Нинтендо»?

Александр Рыбак:

После того, как я стал известен в Норвегии, 8-10 лет назад, после этого каждый Новый год меня приглашали с большим гонораром выступать. И я всегда думал, что это моя судьба – всегда я буду работать. А в прошлом году мне так хотелось с семьей побыть. Меня шейх из Дубая звал, но у него не хватило денег.

Ирина Хануник-Ромбальская:

На самом деле, настоящая популярность - когда ты можешь отказаться.

Александр Рыбак:

Да. Но мы дружим с ним. Самое главное вообще в декабре – это семья. В Беларуси люди круглогодично любят друг друга. А в Норвегии – особенно в декабре. Потому что у нас так холодно в декабре, что мы должны греть друг друга, а то мы умрем.

Ирина Хануник-Ромбальская:

Так этот Новый год все-таки дома отметишь или соблазнишься на предложения?

Александр Рыбак:

Посмотрим. Если не позвонит шейх. А вообще, что мне не очень нравится в славянской культуре, так это что у вас слишком много праздников. Пасха – это хорошо. Пасха, День Святого Николая. Вы придумываете что-то.

Ирина Хануник-Ромбальская:

Зато у наших артистов представь сколько работы в праздники.

Александр Рыбак:

Да, но это такие праздники, на которые артистов не приглашают. Они просто мне мешают, например.

Всегда можно найти какой-то праздник. Например, день поцелуев.

Ирина Хануник-Ромбальская:

Ты говорил, что фанаты тебе дарят то, что ты любишь. И календари тоже. Теперь, наверное, у тебя прибавилось фанатов, поскольку в Беларуси ты участвовал в проекте «Поющие города» и нашел тут целых 4 участников своих. Расскажи, как тебе удалось выбрать и почему 4?

Александр Рыбак:

Ну, ты же там была. Я, вообще-то, неправильно сказал вам в тот день. Я сказал, что мне нужно найти людей, которые похожи друг на друга, но на самом деле далеко не это мне хотелось. Нужно было найти индивидуальных симпатичных людей, которым нравится рассказывать истории на сцене. не просто показывать свой образ, а показывать музыку.

Ирина Хануник-Ромбальская:

А вот ты сразу видел и понимал, что это они, или долго думал?

Александр Рыбак:

Мне понравились 7-8. Помнишь, там девушка была, которая точно должна была пройти. Ей я дал самую главную роль, можно сказать, в песне. Она за день до финала вдруг сказала, что не будет участвовать в проекте, потому что она солистка, не в ансамбле должна быть. Невероятно, что с ребятами справились в полуфинале, потому что вдруг в последний день они должны были все изменить.

Ирина Хануник-Ромбальская:

Это такие амбиции у человека? Почему она там поступила?

Александр Рыбак:

Не знаю. Я не люблю тратить время на негативные разговоры. Я написал ей на e-mаil и попросил подумать. Она мне не ответила. Вместо того, чтобы злиться на нее, я лучше буду тратить энергию на остальных, чтобы с ними работать.

Ирина Хануник-Ромбальская:

А вообще какое общее впечатление от всего этого проекта? Насколько понравилось в нем участвовать? Кто, может быть, больше всего понравился? Кого ты запомнил? Вообще много талантов увидел в Минске, на своем кастинге? Ты же до двух часов ночи сидел.

Александр Рыбак:

Я очень редко так делаю, обычно отказываюсь от работы в жюри, потому что мне не нравится это делать на 50%. Нужно со всей душой. И тогда хотелось всех прослушать. Как-то неприлично останавливать людей после двух фраз, как бы они не пели.

Ирина Хануник-Ромбальская:

Ты был самый благодарный, на самом деле, артист, который всех слушал.

Александр Рыбак:

Ну, да. Я надеюсь, я всегда буду таким в жюри. Но боюсь, что через пару лет мне надоест так всех прослушивать. Пока мне все это было интересно, особенно в Минске, где много талантов и много разнообразных людей. Это вообще для меня самое главное в жизни – разнообразие.

Ирина Хануник-Ромбальская:

Что больше всего запомнил?

Александр Рыбак:

Больше всего запомнил девушку, которая Lаdy Gagа спела фольклорно. Она произвела впечатление. По качеству не очень хорошо, поэтому я ее не выбрал. Но хорошая девушка.

Ирина Хануник-Ромбальская:

Ты сразу понял, что дашь песню «Небеса Европы» или это потом пришло?

Александр Рыбак:

Постепенно, когда уже половина участников спела, я понял, что здесь большая разница между участниками, они очень разнообразны, им нужна песня, которая соединит. И «Небеса Европы», я чувствую, можно было петь и по-Высотски, как Алексей поет. Саша больше как шансон или оперный, а девушки очень улыбчивые и не просто поют, а рассказывают. Это можно про всех четырех сказать.

Некоторые певцы используют музыку, чтобы себя показать. Мне нравятся певцы и артисты, которые себя используют, чтобы показать музыку.