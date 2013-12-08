Александр Малинин: Не надо часто мелькать на телевидении, лучше заняться творчеством

Новости Беларуси. Эстрадный певец, народный артист России и Украины - Александр Малинин был награжден в Беларуси орденом «Верность и вера» первой степени. Ранее эту награду вручали государственные и общественные деятели Беларуси и России. Александр Малинин - первый российский эстрадный исполнитель, которому вручен орден, олицетворяющий общественное признание белорусского народа. Перед торжественной церемонией награждения программа «Неделя» расспросила певца о его личной жизни и творческих изысканиях.

Александр Николаевич, вы же не только народный артист не только России, но и Украины.

Александр Малинин:

Странно, что ещё не Беларуси.

Вот! Может ещё стоит ожидать: у вас в репертуаре есть песни на русском языке, на украинском. А на белорусском нет.

Александр Малинин:

Я постараюсь этот пробел, так сказать, заполнить. Пора начинать петь белорусские песни.

Я читал, что вы в детстве мечтали стать свистуном. Это правда?



Александр Малинин:

Это шутка, сказанная мною на сцене, но подхваченная. Потому что глупые шутки всегда быстрее расходятся, чем умные, философские мысли.

Тем не менее, вы человек суеверный? Говорят, что свист – к потере денег.

Александр Малинин:

Я тогда говорил о том, что хотел стать свистуном, потому что жанр художественный свист был тогда очень моден и популярен на эстраде. И у меня это очень хорошо получалось. Но все вокруг говорили: не свисти, денег не будет. Я не знаю, как все там остальные, но я себе немножко насвистел.

У вас достаточно большая семья. Есть у вас рецепт счастья?



Александр Малинин:

У меня три сына, дочь, двое внуков. Достаточно большая семья.

Вы счастливый в семейной жизни человек?

Александр Малинин:

Да. Рецепт один. Любовь! Без тёплых чувств, без отношения искреннего, честного друг к другу не может быть нормальной семьи, понимаете? Мы за 25 лет нашего знакомства с моей женой ни разу не отдыхали отдельно. Не было такого, чтобы я поехал туда, а она – сюда. Всегда мы вместе: и в горе, и в радости. И поэтому, это, наверное, самая главная формула человеческих взаимоотношений и семейных взаимоотношений.

За последние 10 лет я не видел ни одного вашего клипа по телевизору, но вы стабильно гастролируете по разным странам, собираете залы. А вы пытались клипы снимать?

Александр Малинин:

Я пытался, и у меня много клипов. Но их не показывают. За то, чтобы их показывали, нужно платить деньги. Я однажды подумал: вот допустим, взять маэстро Спивакова. Вот его не показывают по телевидению, клипов не крутят, а залы полные! Отчего? Потому что мастер, потому что профессионал настоящий. Потому что знают люди, репутация такая: что приедет человек – и это будет праздник. Выйдет на сцену – и это будет праздник. Поэтому я работаю и делаю людям праздник. И у меня репутация такая, они знают, что когда приедет Малинин, будет праздник. Поэтому я собираю до сих пор залы. А многие артисты, которые сегодня очень много мелькают на экранах телевидения, они практически, может быть в силу того, что приедаются, не собирают залов, к сожалению. Поэтому надо сделать вывод и может действительно не так часто мелькать на телевидении, а лучше заняться творчеством.

Как вы относитесь к современному шоу-бизнесу и необходимости пиариться, делать скандалы.

Александр Малинин:

На самом деле я не в шоу-бизнесе. Я служу искусству.

Это, наверное, очень тяжёлое служение. Вы не жалеете, что ваш сын Никита пошёл по вашим стопам?

Александр Малинин:

Нет. И ему тоже самому нравится. Правда, он не гастролирует так, как я, по большим концертным залам. Ему больше нравится по ночным клубам. Молодёжная тусовка ему нравится. Так как, наверное, органично для него. Ему нравится тот стиль, который он исповедует. Он работает в стиле RnB. Это, скорее всего для клубов, нежели для концертных залов.

Как считаете, на чём держится ваша популярность? Что вам позволяет собирать огромные залы?



Александр Малинин:

Скорее всего, на моём репертуаре, огромном, обширном, достаточно интересном. И конечно же, я как артист неоднозначный, эмоциональный, артистичный, а также выразительный. Поэтому народ это оценивает, и идёт встретиться со мной.