Евровидение-2014. Артистов, которые будут бороться за право представить Беларусь, стало меньше

Новости Беларуси. На одного финалиста национального отборочного тура песенного конкурса «Евровидение-2014» стало меньше. Алексей Гросс, подопечный продюсерского центра «Спамаш», отозвал свою заявку.

Выяснилось, что его конкурсная песня «If I could do it all again», написанная бельгийским композитором Марком Паэлинком, была публично использована другим исполнителем, что является нарушением положения о проведении национального отборочного тура конкурса песни «Евровидение».



Алексей Гросс, певец (в комментарии БЕЛТА):

Эта композиция появилась в моём репертуаре около года назад. Песню нигде не исполнял, берёг для отбора. Для меня и всей команды продюсерского центра «Спамаш» факт, что песня уже была кем-то исполнена, безусловно, стал неприятной неожиданностью. Я участвовал в отборе в первую очередь как исполнитель и мог бы обратиться с просьбой заменить композицию (тем более, что в запасе есть еще две очень крепкие песни). Но, уважая правила и организаторов, я не хочу, чтобы такое досадное событие стало поводом для разговоров и сплетен, поэтому и отзываю свою заявку.



Напомним, финалисты национального отборочного тура песенного конкурса «Евровидение-2014» определились на прошлой неделе. Имена артистов, которые поборются за право представить Беларусь на международном музыкальном форуме в Копенгагене, названы по итогам прослушивания профессиональным жюри.

Финалисты национального отборочного тура песенного конкурса «Евровидение-2014»:



1. Матвей Бондаренко

2. Юрий Ващук

3. Дария

4. Жанет

5. Макс Лоренс & ДиДюЛя

6. Анастасия Малашкевич

7. Артём Михаленко

8. Алина Мощенко

9. группа NAPOLI

10. группа Nuteki

11. Наталья Одинцова

12. Елена Синявская

13. Наталья Тамело

14. группа Switter boys.

Финал национального отбора пройдёт в формате телевизионного концерта в начале января. Исполнитель, набравший наибольшее количество баллов по результатам голосования профессионального жюри и зрительского голосования, станет победителем проекта и представит Беларусь на международном песенном конкурсе «Евровидение-2014».

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