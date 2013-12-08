Финалисты второго сезона проекта «Поющие города»: коллектив «Росы» из Бобруйска и Дарья Захаро из Гродно. Где сейчас участники прошлого сезона?

Новости Беларуси. Интрига второго сезона проекта СТВ «Поющие города» разрешилась. Во время финала, который состоялся накануне, зрители выбрали победителя. Им стал коллектив «Росы» из Бобруйска. «Зефирные девушки», как их уже прозвала пресса, покорили белорусов своим исполнением. Но это по версии зрителей, принимавших участие в телефонном головании. Профессионалы отдали свое предпочтение Гродно: спецприз жюри достался Дарье Захаро из этого города.

Страна узнала своих музыкальных героев. Самым поющим городом Беларуси стал Бобруйск. Шестеро «зефирных девушек», как их уже успела прозвать пресса, покорили сердца телезрителей. Их «Алые паруса» на сцене создали настоящую сказку.

Сегодня девушки проснулись знаменитыми. За шестерых девушек свои смс отправили 5 тысяч белорусов. Сами победительницы шутят: взяли количеством. Коллектив — самый многочисленный во втором сезоне проекта. Поздравлял с победой самых поющих жителей практически весь Бобруйск.

Виктория Гаврилкина, участница группа «Росы» (Бобруйск):

Все о победе уже знают, у нас город небольшой, все поздравляют.

Девушки вокалом занимаются с детства. По крайней мере, трое из них. К тому же, все они - выходцы из самой настоящей бобруйской «фабрики звезд». Эстрадной студии «Росы» 12 лет. Такого успеха ее воспитанники добились впервые.

Еще один город, который вошел в музыкальную историю Беларуси — Гродно. С нашей съемочной группой обладательница спецприза жюри встретилась в любимом месте. В гродненском городском парке Даша Захаро пела в детстве. Ну а сегодня, — попала на самую большую сцену.

Дарья Захаро, призер музыкального проекта «Поющие города»:

На этот проект я пришла совершенно случайно. Всё было очень интересно - общение, новые эмоции. Все люди творческие и очень было интересно принимать участие во всём этом и общаться. Планы грандиозные и мне очень приятно, что первой ступенькой к моему будущему успеху стал проект «Поющие города».

Дарье Захаро аплодировал, причем стоя, вот этот человек. Александр Тихонович, как никто другой знает цену счастливого случая. Певец участнице из Гродно даже предлагал подать заявку на Евровидение. Рассказывает, что отдать ей специальный приз жюри решило единогласно. Хотя ничего против народного метода отбора народный артист не имеет.

Александр Тихонович, народный артист Беларуси, член жюри проекта «Поющие города»:

Здесь есть, конечно же, доля того, что это будет человеческое восприятие, не профессиональное. Может быть видеокартинка, ведь тоже имеет большое значение. Может быть в этот день и во время трансляции прозвучали более убедительно, чем те исполнители, которые понравились профессиоанльному жюри. Раз выбрали телезрители, значит им понравилось.

Дарье Захаро аплодировал, причем стоя, и вот этот человек. Александр Тихонович, как никто другой знает цену счастливого случая. Певец участнице из Гродно даже предлагал подать заявку на Евровидение. Рассказывает, что отдать ей специальный приз жюри решило единогласно. Хотя ничего против народного метода отбора народный артист не имеет.

Сергей Лапковский, куратор Дарьи Захаро (Гродно):

Самое важное для меня, признание профессионального жюри. Они разглядели, оценили выбор. Непосредственно Александр Тихонович аплодировал стоя - это дорогого стоит. По маленькому секрету или по большому, мы с Дашей запишем песню «Нежность» и в скором времени люди ее услышат на радиостанциях в исполнении именно Даши.

Победителей второго сезона буквально одарили призами. За первое место — запись песни и съемка клипа. От жюри — профессиональный микрофон. Плюс — номинация на национальную музыкальную премию.

Ну а эти люди школу «Поющих городов» уже прошли. Год назад «Гоша и Маша» были среди участников. Тогда хоть и не победили, но, что называется, засветились. Борьбу за них после проекта вели сразу несколько продюсеров. Сегодня за плечами артистов десятки выступлений и несколько клипов. Через неделю – релиз сольного альбома.

Группа «Гоша и Маша», участники первого сезона проекта «Поющие города» (Пинск):

Сейчас все кардинально изменилось. «Поющие города» дали нам очень хороший толчок, очень хорошее начало карьеры. Сейчас мы с Машей очень усердно репетируем, снимаем клипы. Сейчас началось такое движение именно концертной деятельности.

Музыканты рассказывают: несмотря на напряженный график, финал «Поющих городов» смотрели. Вспоминая о том, как сами штурмовали сцену Дворца Республики, признаются: голос хотелось отдать за каждого участника. Ну а уж за Бобруйск тем более.

Группа «Гоша и Маша», участники первого сезона проекта «Поющие города» (Пинск):

Сейчас о них заговорили, об этих девочках. Пока о них говорят, им как никогда нужно начинать работать.

За два года существования проект «Поющие города» открыл около 40 новых имен. Такой вклад в белорусский шоу-бизнес едва ли не уникальный. Однако, музыкальные эксперты говорят. Столько звезд отечественной сцене просто не нужно. Ведь после конкурсов наступает реальная жизнь.

Анастасия Москвина, член жюри проекта «Поющие города»:

Это дополнительный стимул для работы, но и огромная ответственность, тут зависит от того, выдержат ли победители концерты. То есть могут ли они продержаться и поднимутся ли они на следующею музыкальную ступеньку.

Александр Тихонович, народный артист Беларуси, член жюри проекта «Поющие города»:

Это всегда одно - кровь, пот и слезы. Это просто надо работать, работать, работать. Стремиться к тому, чтобы твоя творческая планка становилась все выше, выше и выше. Только так можно остаться популярным на эстраде, можно стать популярным на эстраде.

Всего в финальном голосовании приняли участие почти 50 тысяч белорусов. Второй сезон шоу и финальный выбор получился по-настоящему народным. Так что организаторы обещают: продолжение следует, сообщили Новости «24 часа» на СТВ.