«Звездный ринг» за 15 июня 2013: Лунинец против Рогачева

Молодость и талант против авторитета и опыта. 15 июня мы стали свидетелями именно такой битвы на мегашоу «Звездный ринг». Начинающий коллектив из Рогачева против народного ансамбля из Лунинца. И это лучшие участники проекта «Поющие города» на телеканале СТВ.

Рогачев представляют Стас Гречко, Яна Яковлева, Елизавета Рожкова. Ребят отбирали солистки группы «Лас Вегас».

Из Лунинца в полном составе прибыл народный ансамбль песни и музыки «Шляхтичи». Это вполне логичный выбор дуэта «Александра и Константин».