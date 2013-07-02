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«Звездный ринг» за 15 июня 2013: Лунинец против Рогачева

02 июля 2013 15:45
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Молодость и талант против авторитета и опыта. 15 июня мы стали свидетелями именно такой битвы на мегашоу «Звездный ринг». Начинающий коллектив из Рогачева против народного ансамбля из Лунинца. И это лучшие участники проекта «Поющие города» на телеканале СТВ.

Рогачев представляют Стас Гречко, Яна Яковлева, Елизавета Рожкова. Ребят отбирали солистки группы «Лас Вегас».

Из Лунинца в полном составе прибыл народный ансамбль песни и музыки «Шляхтичи».  Это вполне логичный выбор дуэта «Александра и Константин». 

# Белорусская музыка # Музыка # Стас Гречко # Яна Яковлева # Елизавета Рожкова

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