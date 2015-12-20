Певец Алексей Гросс: Хочу, чтобы о нашей стране, традициях и замечательных жителях узнало больше людей за рубежом!

Новости Беларуси. Впервые исполнителя, который представит Беларусь на «Евровидении-2016», определят сами зрители с помощью СМС-голосования и звонков во время финального шоу. Представитель Беларуси определится 22 января 2016 года. Продолжаем знакомить вас с финалистами национального отбора, напомним, их в этом году 10. Алексей Гросс рассказал о жизненных ценностях, любви к Беларуси и, конечно же, о «Евровидении». Певец признаётся, что в жизни ему не раз приходилось делать выбор, а зачастую, – судьба и вовсе не оставляла права выбора.

Начало творческого пути – музыкальная школа, игра на ударных на протяжении шести лет. О профессиональной сцене ты думал уже тогда? Алексей Гросс, певец:

Родители с детства старались занять моё свободное время всевозможными кружками. Приходилось совмещать и музыкальные увлечения, и спорт, и хореографию. Естественно, времени на всё не всегда хватало. Я понимал, что когда-нибудь мне придётся сделать выбор. В итоге он был сделан в пользу эстрадного вокала. Однако, когда возникла мысль о профессиональной сцене, я успел стать кандидатом в мастера спорта по вольной борьбе. Казалось бы, моя судьба была решена и приоритеты расставлены, если бы не один роковой момент, который предопределил всё.

В 15 лет я получил травму шеи – спорт мне был противопоказан. Судьба не оставила мне выбора. Поэтому отдать предпочтение музыке раз и навсегда – решение было твёрдым и непоколебимым. Алексей, ты – образец настоящей мужественности. Как спорт помогает тебе в профессии? Алексей Гросс, певец:

Спорт научил меня быть выносливым, решительно и успешно двигаться вперёд и, конечно же, стремиться быть всегда и во всём если не первым, то на лидирующих позициях.

Для конкурса «Евровидение» были написаны разные песни. И в итоге ты остановился на «FLAME». Её написали белорусские авторы — Евгений Олейник и Юлия Быкова в соавторстве с австралийской фанаткой «Евровидения» Renee Pozzi. Алексей Гросс, певец:

Да, действительно, вариантов песен был несколько, причём, как от белорусских, так и зарубежных композиторов. Пробовали, искали наиболее выигрышные, запоминающиеся варианты, понятные как для меня, так и для зрителя. В итоге остановились на песне «FLAME». «FLAME» – пламя, которое горит во мне. И я надеюсь, зажжёт веру в любовь у слушателей. Только любовь способна спасти мир. Главное, верить в неё по-настоящему, до конца.

Ты часто принимаешь участие в благотворительных концертах. Можешь ли ты назвать себя патриотом? Каким должен быть артист, представляющим свою страну на «Евровидении»? Алексей Гросс, певец:

Я очень люблю подобные акции, стараюсь не отказывать и как можно чаще принимать в них участие.

На благотворительных мероприятиях всегда неподдельная, непритворная атмосфера, которая тебя заряжает самыми тёплыми чувствами и способна повлиять на твоё отношение к жизни. Подобные концерты нужны не только тем, для кого они устраиваются. Они, безусловно, нужны и нам, чтобы наполнять внутренний мир каждого артиста светом и заряжать искренней энергетикой нашу жизнь. Что касается патриотизма, то, на мой взгляд, тема извечная и актуальной остаётся всегда. Для меня, это глубоко личное чувство. Я считаю, что каждый должен самостоятельно и осознанно определить, что патриотично для него, а что нет. Я очень люблю Беларусь, восхищаюсь местом, в котором я родился, горжусь столицей, в которой живу. Я хочу, чтобы о нашей стране, традициях, её замечательных жителях узнало как можно большее количество людей за рубежом. «Евровидение» – отличный шанс, который мне поможет осуществить задуманное.