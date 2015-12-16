16 декабря в Минске стартует Международный Рождественский оперный форум

Новости Беларуси. Событие, которого целый год ждали любители оперного искусства. Сегодня, 16 декабря, в Минске в 6 раз стартует Международный Рождественский оперный форум. Грандиозный праздник, который продлится 5 дней, соберет исполнителей и музыкантов из 22 стран. Они представят белорусской публике лучшие спектакли и постановки знаменитых мировых театров. Откроется оперный форум постановкой «Царская невеста». Бессмертное произведение исполнит солистка Большого театра России Венера Гимадиева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.