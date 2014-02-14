Песню в поддержку белорусов на Олимпиаде исполнила призер Международного фестиваля детских песен прямо в эфире СТВ!

Новости Беларуси. 14 февраля, и Олимпиада продолжается! За наших спортсменов болеют все, даже дети, причем сами не переставая между делом побеждать. В гостях «Студии хорошего настроения» на СТВ Ирина Круглик, призер Международного фестиваля детских песен на стихи Юрия Энтина «Крылатые качели», мама Ирины Светлана и Светлана Ковалева, куратор данного проекта.

Светлана, расскажите, пожалуйста, что это за проект и почему решили увязать его с Олимпиадой? 14 февраля состоится гала-концерт мероприятия. Расскажите немного о нем.

Светлана Ковалева, куратор Международного фестиваля детских песен «Крылатые качели»:

Да, действительно, сегодня финал огромной работы, которая проходила с октября 2013 года, именно тогда решили посвятить в этом году фестиваль именно спортивной теме, предстоящей на тот момент Зимней Олимпиаде в Сочи, Паралимпийским играм и предстоящему Чемпионату мира по хоккею в Минске. Эта идея была озвучена президентом фестиваля Юрием Сергеевичем Энтиным, он, являясь президентом фестиваля, обладая полномочиями, принял решение, что именно на гостеприимной белорусской земле Второй Международный фестиваль будет посвящен именно теме спорта и физической культуре.

Фестиваль международный. Мы предполагаем, что где-то в далекой Африке поют песни Юрия Энтина?

Светлана Ковалева, куратор Международного фестиваля детских песен «Крылатые качели»:

Это точно. И на самом деле, когда мы разговаривали и с Юрием Сергеевичем Энтиным, который, как правило, присутствует на всех гала-концертах, после проведения фестиваля, это, как правило, 3-4 месяца огромной работы, действительно, Китай, несмотря на большие различия в нашей культуре, они искренне любят песни...

...тоже смотрели «Приключения Электроника» на китайском языке.

Светлана Ковалева, куратор Международного фестиваля детских песен «Крылатые качели»:

Да, да! Поэтому нам с ними есть, о чем поговорить. Я думаю, что не только об Олимпиаде, но и о нашем духовном наследии, которым имеем право гордиться не только мы, белорусы, россияне: теперь, благодаря фестивалю, и ребята в Марокко, и ребята в Китае, ребята разного возраста, разной национальности, исполняющие свои песни на самых разных языках, не только на русском языке.

Тематика спорта. Понятное дело, сейчас Олимпиада, но, тем не менее, Зимняя Олимпиада – и «Крылатые качели». Говорят, что крылатые качели и зима – понятия несовместимые, и здесь лучше рот широко не раскрывать. Что касается спортивной тематики, у Юрия Энтина есть спортивные песни?

Светлана Ковалева, куратор Международного фестиваля детских песен «Крылатые качели»:

Его репертуар настолько огромен, это порядка 600 песен, которые все мы с вами знаем и любим, но, как правило, спортивная тематика и те композиции, которые были выбраны ребятами-конкурсантами, песен на его стихи, к сожалению, в этом конкурсе мы не встретили. Мы встретили и песни Высоцкого в исполнении малявочек 6-7 лет, было очень конечно весело и смешно, когда песни всем нам знакомые исполняются юным созданием. Были композиции авторские, написанные белорусскими деятелями культуры, и эти композиции отличались патриотизмом. Но самым лучшим в понимании этого слова и душевным было исполнение самих ребят.

Ира, мы поздравляем тебя с почетным первым местом! Наверняка, нелегкая была твоя личная победа? Или легко удалось обойти конкурентов?

Ирина Круглик, призер Международного фестиваля детских песен «Крылатые качели»:

К этому первому месту я шла очень долго, я на все, чтобы его забрать. И когда я узнала, что у меня первое место, я не знала, куда себя деть от радости!

То есть ты готовилась, но готова не была внутренне?

Ирина Круглик, призер Международного фестиваля детских песен «Крылатые качели»:

Да.

А что скажет мама?

Светлана Круглик:

Вы знаете, когда серьезно занимаешься этим делом, конечно, надо готовиться к высоким результатам, и неожиданности быть не должно, когда выходишь на сцену. Точно как спортсмены. Ошибкам нет места. Я хочу сказать, что именно к этому фестивалю мы попали только со второго раза. Первый раз мы даже не прошли прослушивание. Насколько серьезное и компетентное жюри, и подходит к этому серьезно, и к подготовке детей, и к репертуару. Замечательно, что мы прошли туда! А когда мы узнали о первом месте!..