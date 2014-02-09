Конкурс песни к чемпионату мира по хоккею: 35 заявок, рэп, рок, интриги и фальсификации

Новости Беларуси. На наделе в столице выбирали песню для чемпионата мира по хоккею, который пройдет весной в Минске. К участию допускались все желающие. Можно было исполнить песню как одному, там и в коллективе. Всего в адрес дирекции конкурса поступило 35 заявок. В финал вышли только восемь песен. И пока жюри решали, кто лучший, в Интернете шло общественное голосование, завершившееся маленьким скандалом и снятием счетчиков. Используются накрутки голосов – жаловались участники.

2011 год. Чемпионат мира по хоккею, Словакия: Kristina – «Life Is A Game»

2010-ый. Песня чемпионата мира по футболу. Шакира с южноафриканскими нотами еще долго не сходила с первых позиций мировых хит-парадов: Shakira feat. Freshlyground – «Waka Waka (This Time for Africa)»

А вот – снова ледовые баталии. Официальный гимн чемпионата мира по хоккею 2012: NIGHTWISH – «The Last Ride Of The Day».

Еще на языке и даже у тех, кто ссылается на краткосрочную память, саундтрек к зимней Олимпиаде в Сочи в исполнении Анны Нетребко.

Как зазвучит чемпионат мира по хоккею-2014? О том, что войдет не только в спортивную историю, но и музыкальную, задумались и белорусы.

Еще несколько месяцев назад дирекция по проведению соревнований объявила конкурс: придумать гимн и отправить свое произведение мог любой белорус. Спортивная муза посетила 35 заявителей – именно столько песен пришли на адрес организаторов.

8-классник Влад Лазарев – самый юный участник конкурса. Услышав по телевизору, что у него есть шанс стать голосом чемпионата, он моментально переделал заготовленные к конкурсу детского «Евровидения» строки – и спорт-шлягер готов.

Влад Лазарев, участник конкурса песни ЧМ-2014 по хоккею:

Сначала эта песня была написана специально для «Евровидения», а потом мы узнали про конкурс и переделали слова второго куплета, потому что первый куплет был про хоккей, и подали заявку на этот конкурс.

Влад уже лауреат многих музыкальных конкурсов, а новость о том, что он не прошел в финал этого, принял с мыслями: «какие его годы».

Влад Лазарев, участник конкурса песни ЧМ-2014 по хоккею:

Когда я услышал, что не прошел, я не очень расстроился. Я болею за группу «AURA», потому что мне кажется, что их песня самая эмоциональная из тех, кто прошел в финал, самая запоминающаяся и креативная.

Пока жюри конкурса занималось прослушиванием всех композиций, в Интернете развернулось «народное обсуждение». Самопровозглашенный гений из Слуцка Дмитрий Рудаковский буквально стал героем в сети BY. Поэт, именно так он себя называет, написал текст песни на музыку Стаса Михайлова, за что и получил сотни лайков и тысячи просмотров.

Во всемирной паутине плетут интриги пользователи и фанаты. Троллинг и резкие комментарии – куда же без них. Дело дошло до того, что общественное голосование, которое проходило несколько дней на одном из белорусских порталов, вообще убрали с глаз долой. Некоторые финалисты начали жаловаться на фальсификацию.

То ли в борьбе за первые места все средства хороши, то ли активный пиар без разницы – черный или белый. В скандале замешаны две лидирующие группы – «Litesound» и «AURA». В один из дней голосования за считанные часы они начали резко вырываться вперед. Сотни голосующих за минуты. Неужели фанаты активизировали? А, может, здесь орудовал хакер? Официальной версии нет. Но жюри конкурса решило провести закрытое голосование. Но мы же с прямым вопросом отправились в штаб-квартиру группы «AURA».

Евгений Олейник, лидер группы «AURA», финалист конкурса песни ЧМ-2014 по хоккею:

По поводу фальсификации ничего не могу сказать. Наши фанаты голосуют, как они голосуют. Я не могу их контролировать. Я видел и читал отзывы некрасивые от фанатов других коллективов. Наши фанаты себе такого не позволяют.

Не выходя из дома, группа «AURA» организовала студию звукозаписи. Кто поет в душе, а вот они – на балконе. Благо для соседей, он с шумовой изоляцией, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Песня, уверяют музыканты, была написана еще несколько лет назад, как только стало известно, что Беларусь примет чемпионат.

Евгений Олейник, лидер группы «AURA», финалист конкурса песни ЧМ-2014 по хоккею:

Еще конкурса не было. Мы написали песню для этого мероприятия, совещались и с хоккеистами, и с Федерацией, и с дирекцией по подготовке. Некоторые слова заменили, потому что они, вроде как, не совсем из хоккейного лексикона. Таким образом, за долгие-долгие годы получилась наша песня.

Мы пробовали ее на разных хоккейных матча, смотрели, как публика реагирует, подпевает ли. Нам понравилось все.

Юлия Быкова, солистка группы «AURA», финалистка конкурса песни ЧМ-2014 по хоккею:

Планируется, что исполнение этих песен будет либо перед игрой, до того момента, пока хоккеисты не вышли на лед, либо в перерывах между играми, чтобы публика основательно завелась.

И архитектурой, и песней единый. Анатолий Шабалин, один из проектировщиков «Минск-Арены», как только узнал, что объявляется музыкальный конкурс, вдохновился и буквально за уик-энд написал спортивную композицию.

Анатолий Шабалин, главный архитектор РУП «Институт Белгоспроект», финалист конкурса песни ЧМ-2014 по хоккею:

В пятницу продюсер Юрий Саваш мне сказал, что есть такая идея, возможно, что-то осенит. В понедельник я принес клавир. Клавир – это, так сказать, с чего начинается. Ноты, где расписано на голоса-инструменты. А дальше – дело техники.

Композитор-архитектор из прагматичных расчетов сделал звездные ставки, и здесь настоящая полифония: исполняют его песню Петр Елфимов, Иван Вабищев, Виктор Пшеничный и Ирина Дорофеева.

Внедрился в спортивно-хоккейную тему Анатолий Андреевич моментально. И не только из-за того, что он приложил руку к возведению «белорусской шайбы», но и потому, что ярый болельщик. На Рождественском турнире, говорит, так болел за наших, что чуть не посадил голос.

Анатолий Шабалин, главный архитектор РУП «Институт Белгоспроект», финалист конкурса песни ЧМ-2014 по хоккею:

Почему именно такие стихи? Если сравнивать с тем, как подходил Маяковский, рубленный слог, надо, чтобы рычащие звуки.

Внешность обманчива, то ли мы не по адресу. Ожидали увидеть рэпера Саныча, который достает из широких штанин нотную папку, а перед нами – как минимум элегантный тенор.

Для десятка подчиненных он – директор Александр Викторович. Гомельский дворцово-парковый ансамбль – крупнейший культурный объект страны, который посещают ежегодно тысячи туристов. Однако за заманчивыми сводами дворцов директор снимает официальный пиджак, надевает бейсболку и парадоксальным образом становится парнем с улицы – Санычем.

Александр Гостев, художественный руководитель группы «Городская тоска», финалист конкурса песни ЧМ-2014 по хоккею:

То, что мы до этого выступали, это все репетиции. Теперь нужно выложиться на 100%.

Прошедший в финал чемпионского конкурса коллектив «Городская тоска» уникальный: в музыкальной обойме он уже без малого 20 лет. Без лишней скромности и с долей юмора рэперы со стажем отмечают: мы единственный на планете хип-хоп-коллектив, имеющий официальное звание «народный». Этот факт подтвержден в Министерстве культуры Беларуси. И на этом парадоксы не заканчиваются: «Городская тоска» – единственный хип-хоп-проект, имеющий хрустальную корону главной белоруской рок-премии «Рок-коронация».

Вот и сейчас, улучив свободную минуту, музыканты оттачивают свой номер. Кстати, композиция «Беларусь, вперед!» появилась три года назад.

Александр Гостев, художественный руководитель группы «Городская тоска», финалист конкурса песни ЧМ-2014 по хоккею:

Постоянно нас приглашают с этой композицией. Она уже опробована. Она нравится народу, и есть этому подтверждения. Также мы сняли видео.

В процессе этих выступлений мы постоянно что-то снимали. И в итоге уже создали видео-клип.

Должны быть яркими, позитивными и драйвовыми.

В финал вышла и группа «Las Vegas». Сегодня мы вместе с ними отправились на лед помузицировать и вдохновиться.

«В хоккей играют настоящие мужчины», «Ледовый бой ведет суровая дружина». Хитовые строчки уже теряют популярность. Когда на лед выходит женственный «Las Vegas», он под соперниками просто тает. Вот такой гламурный ход. Свою альтернативную песню они тоже записали давно.

Наталья Лукьянцова и Ольга Шуляковская, участницы группы «Las Vegas», финалисты конкурса песни ЧМ-2014 по хоккею:

Из текста нашей песни «что ты делаешь с нами, хоккей», получается, что настоящие женщины любят хоккей.

Сначала написали песню, а потом узнали о конкурсе.

Мы вошли в восьмерку. Мы очень рады.

С целью проникнуться хоккейной тематикой девушки пришли на тренировку.

Тактике нападения на ворота, пускай и пустые, звезд белорусского шоубиза обучают начинающие хоккеисты.

После нескольких удачных пасов и шайб солистки из «Лас Вегаса» решили: авось их песня будет звучать на чемпионате, пора разучить слова и с народом.

Интрига конкурса разрешилась в пятницу. Именно тогда объявили итоги конкурса. Из 8 финалистов выбрали лучших по мнению жюри и общественности. А мы напомним, кто же вошел в финал: рок-группы «Nuteki» и «STROGO BOBRUISK», рэперы из группы «Городская тоска», женственное трио «Las Vegas», популярная группа «Litesound», дуэт эстрадной студии «Миллениум» из Гродно, поп-рок «AURA» и Анатолий Шабалин со звездным квартетом Елфимов – Пшеничный – Вабищевич – Дорофеева.