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Певица Нани Брегвадзе отмечает 21 июля юбилей

21 июля 2013 13:47
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Новости Грузии. Её уникальный талант и пронзительная искренность исполнения покорили миллионы людей по всему миру. Нани Брегвадзе отмечает 21 июля юбилей. Грузинскую певицу называют «королевой русского романса». В 60-е годы она первая на советской эстраде вернула слушателям этот жанр.

Нани Георгиевна и сейчас активно выступает, занимается педагогической деятельностью. Ей присвоено звание профессора.

С Юбилеем народную артистку СССР поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Юбилеи # Музыка

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