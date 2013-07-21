Певица Нани Брегвадзе отмечает 21 июля юбилей

Новости Грузии. Её уникальный талант и пронзительная искренность исполнения покорили миллионы людей по всему миру. Нани Брегвадзе отмечает 21 июля юбилей. Грузинскую певицу называют «королевой русского романса». В 60-е годы она первая на советской эстраде вернула слушателям этот жанр.

Нани Георгиевна и сейчас активно выступает, занимается педагогической деятельностью. Ей присвоено звание профессора.

С Юбилеем народную артистку СССР поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.