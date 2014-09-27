Новости по тегу #Звездный ринг

Новый проект Александра Патлиса Патлис-бэнд и легендарный шансонье Владимир Ухтинский на «Звездном ринге».
Исполнитель поделился своими впечатлениями о шоу до того, как Вы голосовали за него!
Популярный шоумен может подолгу и с вдохновением рассказывать о любимой музыкальной программе «Звездный ринг». И это не потому, что Дмитрий является ее ведущим. Программа, по мнению Врангеля, действительно хорошая, интересная и заслуживающая самых лучших отзывов.
В уникальном проекте сражаются музыканты из Беларуси и России. А публика в зале может лично задать вопрос своему кумиру и услышать живое исполнение.
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