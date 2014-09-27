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Новости по тегу #Звездный ринг

«Звездный ринг» на СТВ - новый сезон и новые ведущие!
27 сентября 2014 13:43

«Звездный ринг» на СТВ - новый сезон и новые ведущие!

19 февраля 2010 14:17

Патлис против Ухтинского: «Звездный ринг!» будет жарким!

Виктор Калина: «Звездный ринг», без всякой лести, единственная, очень рейтинговая и очень профессиональная передача, достойная российских шоу
15 февраля 2010 15:40

Виктор Калина: «Звездный ринг», без всякой лести, единственная, очень рейтинговая и очень профессиональная передача, достойная российских шоу

11 декабря 2009 15:03

Дмитрий Врангель: “Звездный ринг” — место не для слабых!”

21 октября 2009 20:40

Телекомпания СТВ продолжает теледуэль «Звёздный ринг»