Metallica. Death Magnetic Tour и тридцатилетие группы

Безусловно, группа Metallica — одни из самых популярных в мире артистов. Объём только легальных продаж альбомов группы превышает 100 миллионов экземпляров.

В Беларуси их тоже любят — организуют бесконечные трибьюты, а, например, Пит Павлов недавно записал неплохой кавер на известную песню «Nothing Else Matters». Запись, кстати, согласовали с авторами песни.

Нынешний концертный тур , который называется «Death Magnetic» продолжается почти два года. В начале этого года прибыль составляла 227 миллионов долларов. Это обеспечило группе двадцатую строчку в списке самых кассовых туров последнего десятилетия в мире.

Как раз сейчас Metallica колесит по Южной Америке. Фанаты — везде фанаты. Они делают временные и постоянные татуировки, покупают одежду с символикой любимых музыкантов.

Фанатка группы «Metallica»:

- Я счастлива. Metallica никогда раньше не приезжала в наш уголок — в Перу. Наша мечта сбылась — мы увидим их вживую.

Поклонники группы приехали из соседних стран.

Фанат группы «Metallica»:

- Мы из Эквадора. Путешествие было тяжёлым, но мы хотим услышать все хиты, особенно 80-х и 90-х.

Считается, что в последнее время популярность Metallica падает, что новые песни не такие культовые, что новые альбомы не такие яркие, как в 80-е или 90-е. Тем не менее, абсолютно все записи группы имеют платиновый статус. «Чёрный альбом» только в США стал платиновым целых 15 раз. Сегодня продажи не так оглушительны, как раньше, но всё равно неплохи. Последний альбом в 2008 году возглавлял хит-парады во многих странах мира.

Ларс Ульрих:

- Мы доехали до Лимы и снова будем зажигать. Мы отдыхали шесть недель, но «Death Magnetic Tour» ещё далёк от завершения.

Неизменный вокалист и автор большинства текстов Джеймс Хетфилд:

- Невероятно, группа существует уже 29 с лишним лет, скоро уже 30, но на планете осталось много мест, где мы не выступали. Там себя чувствуешь, как в первый раз, — а это и есть первый раз.

Последний альбом Metallica стал платиновым — как всегда. А на недавний концерт в перуанской столице собралось более 50 тысяч человек. Одно дело — слушать запись, совершенно другое — быть на концерте любимых исполнителей.

И кстати, недавно Metallica получила 9 премий «Grammy».