Они выступают в Германии и Великобритании и перепели «Дурочку» «Би-2». Рассказываем о бобруйской группе

До сих пор вас сравнивают с группой «Би-2»?

Иван Пономарев, вокалист группы «Skynet»:

Мне кажется, немножко это сравнение отошло, потому что первый материал, конечно, был похож, потому что мы учились на такой музыке. И аранжировщик, который с нами работал, он очень хорошо знаком с творчеством группы «Би-2», постепенно мы отошли от этого. Сейчас музыка звучит совершенно по-другому.

Ваше сотрудничество продолжается?

Иван Пономарев:

Я бы не сказал, что это сотрудничество, просто периодически у нас получаются какие-то совместные вещи. Допустим, последний раз мы, благодаря нашим друзьям, Вадиму Сажину и Ольге Петрыкиной – это очень хорошие друзья «Би-2», это основатели группы «Солнечная сторона», песни которых «Би-2» исполняет некоторые. У нас родилась такая идея с Эдвином Поупом – британским нашим музыкантом, другом, он саксофонист, сделать ремейк на композицию группы «Би-2» «Дурочка». Мы записали материал в Лондоне, свели его, положили текст группы «Би-2», получился ремейк. Не ремикс, а песня – переосмысление композиции. И мы, по советам наших друзей, Вадима Сажина, ему понравилось, мы связались с Шурой из «Би-2». Ему эта песня очень понравилась, он сказал, что даёт нам разрешение на использование. Мы, конечно, очень рады этому моменту.