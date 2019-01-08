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Они выступают в Германии и Великобритании и перепели «Дурочку» «Би-2». Рассказываем о бобруйской группе

08 января 2019 09:19
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ» вокалист группы «Skynet» – Иван Пономарев и гитарист группы «Skynet» – Вадим Артемов.

Они выступают в Германии и Великобритании и перепели «Дурочку» «Би-2». Рассказываем о бобруйской группе-1

До сих пор вас сравнивают с группой «Би-2»?

Иван Пономарев, вокалист группы «Skynet»:
Мне кажется, немножко это сравнение отошло, потому что первый материал, конечно, был похож, потому что мы учились на такой музыке. И аранжировщик, который с нами работал, он очень хорошо знаком с творчеством группы «Би-2», постепенно мы отошли от этого. Сейчас музыка звучит совершенно по-другому.

Ваше сотрудничество продолжается?

Иван Пономарев:
Я бы не сказал, что это сотрудничество, просто периодически у нас получаются какие-то совместные вещи. Допустим, последний раз мы, благодаря нашим друзьям, Вадиму Сажину и Ольге Петрыкиной это очень хорошие друзья «Би-2», это основатели группы «Солнечная сторона», песни которых «Би-2» исполняет некоторые. У нас родилась такая идея с Эдвином Поупом британским нашим музыкантом, другом, он саксофонист, сделать ремейк на композицию группы «Би-2» «Дурочка». Мы записали материал в Лондоне, свели его, положили текст группы «Би-2», получился ремейк. Не ремикс, а песня переосмысление композиции. И мы, по советам наших друзей, Вадима Сажина, ему понравилось, мы связались с Шурой из «Би-2». Ему эта песня очень понравилась, он сказал, что даёт нам разрешение на использование. Мы, конечно, очень рады этому моменту.

Они выступают в Германии и Великобритании и перепели «Дурочку» «Би-2». Рассказываем о бобруйской группе-4

Какие у вас ещё достижения были в 2018 году? Что самое значимое?

Иван Пономарев:
Мне кажется, одно из самых главных событий это то, что мы отыграли концерты в Германии и в Великобритании. У нас было два концерта в Норридже и в Лондоне совместно с нашим британским другом. Месяц я провёл в Лондоне. В октябре мы писали музыкальный материал к большому арт-проекту, который будет реализован в конце 2019 года. Этот арт-проект посвящён глобальному изменению климата на планете, проект будет реализован в Лондоне, будет называться «Метаморфозы».

Они выступают в Германии и Великобритании и перепели «Дурочку» «Би-2». Рассказываем о бобруйской группе-7

И ещё какие у вас планы на 2019 год?

Иван Пономарев:
Очень много. Мы опять возвращаемся в Великобританию скоро с концертами. У нас будет опять концерт в Норридже и в Лондоне, и, естественно, в Республике Беларусь.

Они выступают в Германии и Великобритании и перепели «Дурочку» «Би-2». Рассказываем о бобруйской группе-10

# Белорусские исполнители # Музыка # Иван Пономарев # Вадим Артёмов # Фотофакт

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