Они выступают в Германии и Великобритании и перепели «Дурочку» «Би-2». Рассказываем о бобруйской группе

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ» – вокалист группы «Skynet» – Иван Пономарев и гитарист группы «Skynet» – Вадим Артемов.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ» – вокалист группы «Skynet» – Иван Пономарев и гитарист группы «Skynet» – Вадим Артемов.
До сих пор вас сравнивают с группой «Би-2»?
Иван Пономарев, вокалист группы «Skynet»:
Мне кажется, немножко это сравнение отошло, потому что первый материал, конечно, был похож, потому что мы учились на такой музыке. И аранжировщик, который с нами работал, он очень хорошо знаком с творчеством группы «Би-2», постепенно мы отошли от этого. Сейчас музыка звучит совершенно по-другому.
Ваше сотрудничество продолжается?
Иван Пономарев:
Я бы не сказал, что это сотрудничество, просто периодически у нас получаются какие-то совместные вещи. Допустим, последний раз мы, благодаря нашим друзьям, Вадиму Сажину и Ольге Петрыкиной – это очень хорошие друзья «Би-2», это основатели группы «Солнечная сторона», песни которых «Би-2» исполняет некоторые. У нас родилась такая идея с Эдвином Поупом – британским нашим музыкантом, другом, он саксофонист, сделать ремейк на композицию группы «Би-2» «Дурочка». Мы записали материал в Лондоне, свели его, положили текст группы «Би-2», получился ремейк. Не ремикс, а песня – переосмысление композиции. И мы, по советам наших друзей, Вадима Сажина, ему понравилось, мы связались с Шурой из «Би-2». Ему эта песня очень понравилась, он сказал, что даёт нам разрешение на использование. Мы, конечно, очень рады этому моменту.
Какие у вас ещё достижения были в 2018 году? Что самое значимое?
Иван Пономарев:
Мне кажется, одно из самых главных событий – это то, что мы отыграли концерты в Германии и в Великобритании. У нас было два концерта в Норридже и в Лондоне совместно с нашим британским другом. Месяц я провёл в Лондоне. В октябре мы писали музыкальный материал к большому арт-проекту, который будет реализован в конце 2019 года. Этот арт-проект посвящён глобальному изменению климата на планете, проект будет реализован в Лондоне, будет называться «Метаморфозы».
И ещё какие у вас планы на 2019 год?
Иван Пономарев:
Очень много. Мы опять возвращаемся в Великобританию скоро с концертами. У нас будет опять концерт в Норридже и в Лондоне, и, естественно, в Республике Беларусь.