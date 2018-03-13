«Она обо всех женщинах». Дмитрий Королёв – о новой песне «Самая» и о своём сольном концерте

Ваша новая песня «Самая» появилась к 8 марта. Она посвящена всем белорусским женщинам?

Дмитрий Королёв, певец:

Конечно. На самом деле у этой песни есть своя история, эта песня отличается от всего моего репертуара. Она такая более трогательная, она обо всех женщинах. И я как-то не совсем понял, когда её записал, что же с ней делать, петь её, не петь?! Уже позвонил композитору и автору слов Максу Алейникову. Говорю ему: что-то вот не то, что-то может переделать надо. Он сказал, что показывал ещё Александру Солодухе, может быть, он возьмёт эту песню. Но тут вдруг её услышала моя мама, совершенно случайно приехала ко мне. Говорит:

– Ну, покажи что-нибудь новенькое, что у тебя есть.

Она послушала внимательно эту песню «Самая» и говорит:

– Ни за что не отдавай эту песню, это будет вообще хит и эта песня обязательно понравится всем женщинам.

Кстати, пророческие были слова, я её очень часто исполняю на концертах и действительно очень нравится женщинам, поэтому это своего рода такой маленький хит.