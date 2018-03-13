Прямой эфир

«Она обо всех женщинах». Дмитрий Королёв – о новой песне «Самая» и о своём сольном концерте

13 марта 2018 09:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – певец – Дмитрий Королёв.

«Она обо всех женщинах». Дмитрий Королёв – о новой песне «Самая» и о своём сольном концерте -1

Ваша новая песня «Самая» появилась к 8 марта. Она посвящена всем белорусским женщинам?

Дмитрий Королёв, певец:
Конечно. На самом деле у этой песни есть своя история, эта песня отличается от всего моего репертуара. Она такая более трогательная, она обо всех женщинах. И я как-то не совсем понял, когда её записал, что же с ней делать, петь её, не петь?! Уже позвонил композитору и автору слов Максу Алейникову. Говорю ему: что-то вот не то, что-то может переделать надо. Он сказал, что показывал ещё Александру Солодухе, может быть, он возьмёт эту песню. Но тут вдруг её услышала моя мама, совершенно случайно приехала ко мне. Говорит:
Ну, покажи что-нибудь новенькое, что у тебя есть.

Она послушала внимательно эту песню «Самая» и говорит:
Ни за что не отдавай эту песню, это будет вообще хит и эта песня обязательно понравится всем женщинам.

Кстати, пророческие были слова, я её очень часто исполняю на концертах и действительно очень нравится женщинам, поэтому это своего рода такой маленький хит.

«Она обо всех женщинах». Дмитрий Королёв – о новой песне «Самая» и о своём сольном концерте -4

Что сказал Александр Тиханович певцу для того, чтобы он продолжал петь? Где родился Дмитрий Королёв?

Подробности – в видеоматериале.

# Музыка # Фотофакт # Белорусские исполнители # Дмитрий Королев

Другие новости рубрики

Все новости
«Произведение посвящено трагичным событиям в нашей жизни»: о чём новая песня «Срэбны анёл» группы «Мерада»
05 марта 2018 07:07

«Произведение посвящено трагичным событиям в нашей жизни»: о чём новая песня «Срэбны анёл» группы «Мерада»

«Богемская рапсодия» Фредди Меркьюри: что ещё исполнит концертный оркестр «Немига» в новой программе «Музыка любви»?
01 марта 2018 09:16

«Богемская рапсодия» Фредди Меркьюри: что ещё исполнит концертный оркестр «Немига» в новой программе «Музыка любви»?

Алекс Дэвид: «Были моменты, когда мне хотелось бросить». Большое интервью накануне сольного концерта группы Atlantica
26 февраля 2018 09:56

Алекс Дэвид: «Были моменты, когда мне хотелось бросить». Большое интервью накануне сольного концерта группы Atlantica