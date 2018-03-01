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«Богемская рапсодия» Фредди Меркьюри: что ещё исполнит концертный оркестр «Немига» в новой программе «Музыка любви»?

01 марта 2018 09:16
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Музыка любви и весны зазвучит сегодня в Верхнем городе! Композиции самых разных стилей и жанров представит слушателям концертный оркестр «Немига».

«Богемская рапсодия» Фредди Меркьюри: что ещё исполнит концертный оркестр «Немига» в новой программе «Музыка любви»? -1

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – дирижёр оркестра, заслуженный артист Республики Беларусь – Александр Фёдоров, директор оркестра – Ирина Шугало и солист, аранжировщик, композитор – Александр Гембицкий.

Какая музыка будет звучать на премьере? Какие планы на будущий год у оркестра «Немига»?

Подробности – в видеоматериале.

# Музыкальные события в Минске # Музыка

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